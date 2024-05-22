Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum: Riva ve Florya projelerinde zarar 800 milyon dolar! Ergin Ataman’a ‘Gel yönetime gir, basketbolu yönet’ dedim

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Galatasaray Başkanlığı’na aday olan Prof. Dr. Süheyl Batum, Türkiye’nin önde gelen akademisyen ve siyasetçilerinden biri iken, neden spor kulübü yönetmeye talip olduğunu ve projelerini Hürriyet’e anlattı. Mevcut başkan Dursun Özbek ve yönetiminin hem sportif hem de hukuki yönden Galatasaray’ın haklarını yeterince savunamadığını ve kulübün gayrimenkullerinin layıkıyla değerlendiremediğini savunan Batum’un açıklamaları şöyle:

SEÇİM YARIŞINA 1-0 MAĞLUP BAŞLADIM

“Galatasaray sevgim yeni başlamadı. 6 yaşımdan beri Galatasaraylıyım. Alman ve Saint Benoit liselerini de kazanmıştım ama ben Galatasaray’ı seçtim. Liseden sonra deplasmanlar dahil maçlara gittim. 1983’teki genel kurulda Semih Haznedaroğlu adına konuşma yapan üç kişiden biriydim. 2000’de Alp Yalman’ın, 2021’de Eşref Hamamcıoğlu’nun kurullarında yer aldım. Üst üste ikinci şampiyonluğa koşan bir kulüpte başkan adayı olmak zordur. Ayrıca kulübe çok para getireceği söylenen Florya, Riva, Kemerburgaz ve Mecidiyeköy projleri var. Böyle olunca yarışa 1-0, 2-0 mağlup başlıyorsun.

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TÜRKİYE’DE FUTBOL ARTIK EN DİBE VURDU

Şunu açıklıkla gördüm; Türkiye’de futbol artık en dibe doğru vurdu. Bundan daha dibe vurması çok zor. Çünkü futbolda hukuk diye bir şey yok. Hukukun ‘H’si yok. Ülke ya da kurum olması fark etmez; eğer bir yerde hukuk yoksa, ilişkiler hukuk kuralları içinde yürümüyorsa, orada üç tane güç vardır: Ya paranın, ya mafyanın ya da siyasetin gücü. Türk futbolu işte tam bu üçlemenin içine düşmüş vaziyette. Bu çok net. O zaman benim burada bir şey yapmam lazım dedim ve başkanlığa aday olma kararı aldım.”

BURUK-TiMUR-AYSAL HARiKA BiR EKiP OLUR

“Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım ama Okan Buruk kadar bu işe kimin gerekli olup olmadığını bilmem. Okan Buruk ve Erden Timur çok iyi bir kombinasyon kurdular. Sportif A.Ş.’nin başında şu an Dursun Özbek var, eğer biz kazanırsak Dursun Bey’in yerine çok daha vizyonu olan Ünal Aysal’ı getireceğiz. Biz kazanırsak ve Erden Timur da aynı unvan aynı şartlarda çalışmayı kabul ederse, Buruk ve Timur’a Ünal Aysal da eklenir ve harika bir ekip olur. Her dönemin bir mottosu vardır. O dönem Aysal yıldız transferleri için ‘çilek’ tabirini kullanmış, Drogba ve Sneijder’i getirmişti. Bugün artık çilek değil de takımı layık olduğu yere, yani küresel aktör haline getirmeye çalışacağız. Biz kazanırsak, Galatasaray hem futbol takımı hem de ekonomisiyle küresel güç olacaktır.

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BU ÜÇLÜNÜN iSTEDiĞi BÜTÜN ÇiLEKLERi ALIRIZ

Okan Buruk, Erden Timur ve Ünal Aysal, ‘Bize şu futbolcu lazım’ derse, ‘Hayır’ demeyiz. Gerekirse çilek transferi olur ama tek başıma karar vermem. Çilekler devam edecektir.”

AiHM’YE GÖRE PFDK VE TAHKiM BAĞIMSIZ DEĞiL

“Türk futbolunda hukuk yok’ diyoruz, ‘PFDK ve Tahkim var ya’ diyorlar. Ne hukukçusu, ne yargısı! AiHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi), Tahkim için diyor ki; ‘Siz bağımsız değil, bağımlısınız.’ Oralara kimleri nasıl oturtuyorsunuz? Hukuk Fakültesi’ni her bitiren hukukçu değildir. PFDK, Tahkim felaket kurullar. Herkes o kurullara kendi adamını yerleştirmeye çalışıyor.

G.SARAY GEREKTiĞiNDE UEFA’YA ŞiKAYET ETMELi

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MHK Başkanlığı’na Lale Orta diye birini getirdiler; Orta şampiyonluğa oynayan kulüplerden birinin yöneticisinin işyerinde çalışıyor. İnsan etik olarak, ‘Ben MHK Başkanlığım süresince istifa edeceğim’ der, ama demiyor. Halbuki Galatasaray, UEFA ve FiFA ile konuşsa, ‘Bu ne ya!’ dese, emin olun büyük etkisi olur. Biz bunu yapmadığımız için şikayetçiydim.”

OKAN BURUK KESİNLİKLE ÇOK BAŞARILI

“Teknik direktörümüz Okan Buruk’u kesinlikle çok başarılı buluyorum. Şampiyon olamasak bile Okan Hoca aleyhine baskı olacağını sanmıyorum. Galatasaraylı birçok teknik direktör var ama bizde şöyle bir terbiye var; bir kişi başarılıysa diğerleri, ‘Ben de olayım’ diye işin içine girmez. ‘Beni camia çağırsın’ der. O yüzden baskı olmaz. Okan Hoca, Bayern Münih ve Manchester United’a karşı takımı mükemmel oynattı. Okan Buruk’u daha çok sevmemizin nedenlerinden biri, Erden Timur ve futbolcularla harika bir uyum sağlamış olması.

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Avrupa kupalarından erken elenmemizin sorumlusu kesinlikle yönetimdir. Sol bek Angelino’nun gideceği 6 ay önceden beliydi. Sacha Boey de 30 milyon Euro’ya satıldı. Okan Hoca, aylar öncesinden yalvardı, ‘Bana sağ bek ve sol bek alın’ diye. Sol beke Köhn alındı, Avrupa Ligi’nde oynatılamadı. Sağ bek çok sonra geldi. Oyuncu alamayınca ne yaptık, Barış Alper’leri, Berkan’ları bek oynattık. Bu oyuncular Türkiye’de idare etti ama Avrupa’da olmadı. Olamazdı da zaten. Ben bu sebeplerden dolayı Avrupa’daki başarısızlığın sorumlusunun Okan Buruk olmadığını düşünüyorum.”

YA GERÇEKTEN KÖTÜ YA DA KÖTÜ NiYETLi HAKEMLER VAR

“Bazı hakemler ya gerçekten kötü ya da kötü niyetli. Mesela Erkan Engin kötü niyetli bir hakem! F.Bahçe-Kasımpaşa maçında çağırıyor hakem Cihan Aydın’ı, ‘Pozisyonu dondurdum bak, top eline çarptı’ diyor. Cihan Aydın, ‘Kafa’ falan diyecek oluyor, ‘Eline çarptı görmüyor musun’ diyor. Bir VAR hakeminin böyle konuşma yetkisi yok! Arda Kardeşler de ilk yarıda Fenerbahçe-Galatasaray maçında Djiku’nun İcardi’ye yaptığı hareketi görüyor ve geçen haftaki derbiye de atanıyor. Ve Galatasaray’da buna, ‘Başka hakem yok mu?’ demedi, diyemedi. Bunları UEFA’ya, Avrupa’ya söyleyecek tek takım Galatasaray’dır. Birileri söyleyecek. Biz söyleyeceğiz.”

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RiVA VE FLORYA PROJELERiNDE ZARAR 800 MiLYON DOLAR

“Riva arazisinin değerlendirilmesinde çok ciddi bir hata yapıldı. Normal bir kişi bile yüzde 15 kendisi alıp, yüzde 85’i karşı tarafa verecek şekilde bir anlaşma yapmaz. Buradan zarar en az 300 milyon dolar. Burayı Galatasaray kendi yaptırsa böyle bir zarar olmazdı. Florya’dan da en az 500 milyon dolar zararımız var. Galatasaray Adası ve Mecidiyeköy’deki bina da gerektiği şekilde değerlendirilmedi. Florya’da Milli Emlak’tan 40 dönüm yer alındı diyorlar. Normalde burayı Galatasaray Derneği’nin alması lazım. Bir bakın kim almış? Neden o almış? Galatasaray’da her şeyin şeffaf ve net olması lazım.”

ERGiN ATAMAN’A ‘GEL YÖNETiME GiR, BASKETBOLU YÖNET’ DEDiM

“Basketbol için büyük hedeflerimiz var. Ergin Ataman ile görüştüm. ‘Koç olarak değil, yönetici olarak ekibimize gir, erkek ve kadın basketbol şubelerini yönet’ dedim. Ancak kendisinin hem Milli Takım Başantrenörü olması hem de Panathinaikos’la Euroleague Dörtlü Finali’ne kalması nedeniyle bu teklifimizi şimdilik bir kenara kaldırdık. Diğer amatör şubeleri de Galatasaray’a layık seviyeye taşıyacağız. Amatör şubelerin yıllık sabit gideri olan 158 milyon lirayı yönetim olarak biz karşılayıp, kulübü bu yükten kurtaracağız ve yatırımlar yapacağız.”

iBB iLE ANLAŞTIK BiZE SALON VERECEK

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile amatör şubelere tesis tahsisi konusunda görüştük. Bize halen atıl vaziyette olan ama tam teşekküllü bir salon tahsis edecekler. Stadın yanına 2 sene içinde yaptıracağımız çok amaçlı salon bitene kadar sporcularımız burada çalışacak.”