Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı! Dikkat çeken rakam ve üstünlük...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor karşısında sahadan 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşması için ise sarı lacivertlilerin İstanbulspor'u yenmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesi gerekiyor.

Derbiden Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı tek golle mağlup etmesinin ardından şampiyonluk son haftaya kalırken Türk futbol tarihinde 19. kez şampiyonluk son haftaya taşındı.

İşte geçmiş yıllarda şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı 18 sezon:

1963-1964 SEZONU: FENERBAHÇE

O dönem ismi 1. Lig olan Türkiye Süper Lig’inde son haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe kafa kafaya girdi. 2 puanlık sistemde Fenerbahçe, son hafta Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluğu 1 puan farkla Beşiktaş’tan almıştı.

Haberin Devamı

1968-1969 SEZONU: GALATASARAY

Galatasaray dönemin köklü ekiplerinden Eskişehirspor ile şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Son haftaya 1 puan önde giren sarı - kırmızılılar, Şekerspor'u 2-1 mağlup etmesi ve Eskişehirspor'un Mersin İdmanyurdu'na 2-0 yenilmesi sonucunda kupaya uzanmıştı.

1970-1971 SEZONU: GALATASARAY

Galatasaray çekişmeli geçen sezonda ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veriyordu. Son düzlüğe 1 puan önde giren sarı - kırmızılılar, rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yenmesine rağmen, Telekomspor'u 7-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmişti.

1971-1972 SEZONU: GALATASARAY

1971-72 sezonunun son haftasına 2 puanlık büyük avantajla lider giren Galatasaray, rakibi Eskişehirspor'un son hafta berabere kalması ve Boluspor karşısında aldığı galibiyet ile rakibini tekrar geçerek şampiyon oldu.

1981-1982 SEZONU: BEŞİKTAŞ

Sezonunun son haftasına rakibi Trabzonspor'un 1 puan önünde giren Beşiktaş, Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

1984-1985 SEZONU: FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Beşiktaş son haftaya aynı puanda ( 50 ) girmişlerdi. Son maçlarla birlikte puan farkı açılmamış olmasına rağmen sarı - lacivertliler gol averajı ile şampiyon olmuştu.

Haberin Devamı

1985-1986 SEZONU: BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ile Galatasaray'ın ligi 56'şar puanla bitirdiği 1985-86 sezonunda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da gol averajı şampiyonu belirlemişti. Bir önceki sezon kupayı averajla kaptıran siyah - beyazlılar bu defa averajla kupaya uzanmasını bilmişti.

1986-1987 SEZONU: GALATASARAY

Galatasaray, 14 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyordu. Beşiktaş ile burun buruna potaya giren cimbom, 1 puan farkı son hafta da koruyarak uzun yıllar aradan sonra şampiyonluğa ulaşmıştı.

1992-1993 SEZONU: GALATASARAY

Son haftaya 63 puan ve +2 averaj farkı ile lider giren Galatasaray rakibi Ankaragücü'nü 8-0 yenerek şampiyon olurken, Beşiktaş Gençlerbirliği'ni 3-1 yense de şampiyonu değiştirememişti.

Haberin Devamı

1993-1994 SEZONU: GALATASARAY

Sarı - kırmızılılar bir sezon sonra bu sefer Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı içine girmişti. Son haftaya 1 puan ile önde giren Galatasaray, Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe ise Karşıyaka'yı 4-0 yenmesine rağmen sıralamayı değiştirememişti.

1995-1996 SEZONU: FENERBAHÇE

Sezonun başından sonuna kadar Trabzonspor ile Fenerbahçe kıyasıya şampiyonluk yarışı yaşanıyordu. Ligin bitimine 2 hafta kala sarı - lacivertliler, deplasmanda Karadeniz ekibini geriden gelerek yenmeyi başararak, son düzlüğe 2 puan farkla girmişti. Son hafta mücadelesinde Vanspor karşısında da hata yapmayan Kanarya, sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Haberin Devamı

2000-2001 SEZONU: FENERBAHÇE

4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray’ın hegemonyasına bu yılda son veren Fenerbahçe, son haftaya sarı-kırmızılıların 3 puan önünde lider girmişti. Kanarya son maçta Samsunspor’u 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

2005-2006 SEZONU: GALATASARAY

Ligin 31. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek puanları eşitleyen Fenerbahçe, sezonunun son haftasına sarı - kırmızılılar karşısında averajla önünde girmesine rağmen Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

2009-2010 SEZONU: BURSASPOR

Sezon başından beri oynadıkları futbol ile adından söz ettiren Bursaspor, Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veriyordu. Son haftaya Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup eden yeşil - beyazlılar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte 4 büyükler dışında şampiyon olan ilk takım olmuştu.

Haberin Devamı

2010-2011 SEZONU: FENERBAHÇE

İki takımın da 82 puan topladığı bu sezonda son haftaya kadar Trabzonspor ile kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ikili averajı lehine kullanarak 18. şampiyonluğunu göğüslemişti.

2011-2012 SEZONU: GALATASARAY

TFF'nin sezon başında aldığı karar sebebiyle lig sonunda ilk dört sıradaki takımların arasında play-off oynandığı bu sezonda ise ligi dokuz puan farkla lider kapatmasına rağmen sarı - kırmızılılar play-off turunun son maçı öncesinde Fenerbahçe ile kafa kafaya geldi. Kadıköy'deki dev derbide gol sesi çıkmayınca Galatasaray ezeli rakibinin önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.

2017-2018 SEZONU: GALATASARAY

Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in şampiyonluk mücadelesi verdiği bu zorlu sezonda, sarı-kırmızılılar son haftaya 3 puan önde girerek büyük bir avantaj yakalamıştı. Son haftada hata yapmayan Galatasaray, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek sezonu zirvede tamamlamıştı.

2020-2021 SEZONU: BEŞİKTAŞ

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan bu sezonda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışı veriyordu. Son haftalara puan farkıyla giren ancak üst üste aldığı mağlubiyetlerle işini zora sokan Beşiktaş, son haftaya Galatasaray ile aynı puanla, Fenerbahçe'nin de iki puan önünde lider girdi. Son haftada hata yapmayan siyah - beyazlılar, +1 gol averaj ile şampiyonluğa ulaşmıştı.