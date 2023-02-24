Galatasaray'dan Karabec ve Baturina hamleleri! Zakharyan ve Konstantelias derken...

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Galatasaray'ın orta sahadaki potansiyelli genç oyuncu arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Hem Dinamo Moskova'ya hem de Arsen Zakharyan'a son teklifini ileten Sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcu için beklemeye geçti ancakZakharyan ve Dinamo Moskova cephesinden gelen olumsuz açıklamalar sonrası rota PAOK'un Yunan yıldızı Giannis Konstantelias'a döndü. Manchester United'ın da istediği futbolcu için PAOK'un 20 milyon Euro'dan düşmemesi Aslan'ı şimdilik zorlarken listeye 2 genç yıldız daha eklendi.

ZAKHARYAN'DA 'BEKLE VE GÖR' TAKTİĞİ

Galatasaray, Arsen Zakharyan transferinde "Bekle ve gör" taktiği uygulayacak. Transferin ilk gününde büyük mesafe kateden Sarı-Kırmızılılar, Rus kamuoyunda oluşan baskı sonrası geri adım atmak zorunda kaldı. Galatasaray Yönetimi'nin, Dinamo Moskova'ya son teklifini yaptığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

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Rus kulübüne bonservis olarak 13 milyon Euro, 19 yaşındaki 10 numaraya da senelik 2 milyon Euro önerildiği bildirildi. Galatasaray bu süreç içerisinde transfer listesindeki alternatif oyuncularla görüşmelerine devam edecek. Arsen Zakharyan için İngiliz devi Chelsea'nin de girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

KARABEC VE BATURINA RADARA GİRDİ

Scout ekibinin hazırlamış olduğu havuz çerçevesinde birçok oyuncuyla temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın görüştüğü son iki isim de ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen oyuncular arasında, Sparta Prag'dan 19 yaşındaki Adam Karabec ve Dinamo Zagreb'ten 20 yaşındaki Martin Baturina, teknik heyetten onay alan ve ön plana çıkan isimler olarak dikkat çekiyor.

MALİYET ARAŞTIRMASI BAŞLADI

Sarı-Kırmızılı yönetim, her iki oyuncu için de maliyet araştırmasına başladı. Her ne kadar öncelik Zakharyan ve Konstantelias gibi isimlere verilse de, Galatasaray cephesinde Karabec ve Baturina için de girişimler yapılıyor.

Ara transfer döneminin sonuna kadar bu genç oyunculardan birinin Sarı-Kırmızılı kulübe imza atmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.