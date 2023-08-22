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Galatasaray'dan Hakim Ziyech şartlı sözleşme! Kulüp kendini garantiye aldı

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#Transfer#Galatasaray#Hakim Ziyech
Galatasaraydan Hakim Ziyech şartlı sözleşme Kulüp kendini garantiye aldı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 07:00

Galatasaray’ın Faslı yıldızın sakatlanma riskine karşın kulübü sıkıntıya sokmayacak bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, Chelsea’den bedelsiz aldığı Hakim Ziyech ile 3 yıllık kontrat imzalarken anlaşmanın 1+1+1 yıl olarak düzenlendiği ortaya çıktı. Bu anlaşmaya göre Galatasaray oyuncunun sakatlanması durumunda sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkına sahip.

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Galatasaray’ın İngiltere’de yapılan detaylı kontrollerin ardından kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile yaptığı anlaşmanın kulüp tarihinde bir ilk niteliği taşıdığı ortaya çıktı. Faslı yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılıların Hakim Ziyech ile yaptığı kontratın 1+1+1 yıllık olduğu gün yüzüne çıktı. Galatasaray’ın herhangi bir sakatlık ya da verimsizlik ihtimaline karşılık Ziyech ile yaptığı 3 yıllık kontratı her sezon sonunda opsiyona bağladığı belirtildi.

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GALATASARAY KENDİNİ GARANTİYE ALDI

Sarı kırmızılı kulüp buna göre piyasa değeri 16 milyon Euro olan yıldızda herhangi bir kira bedeli ya da bonservis ödemeden her yıl sözleşmeyi yenileme ya da fesih hakkına sahip oldu. Ziyech, geçen sene PSG’nin sağlık kontrolünden geçmiş ancak Chelsea kulübü evrakları yetiştiremediği için transferi gerçekleşmemişti. Sezon başında Suudi Arabistan’a gitmesine kesin gözle bakılırken sağlık kontrollerine takıldığı iddia edilen Ziyech’i bedelsiz kadrosuna katan Galatasaray bu kontratla kendisini de garanti altına aldı.

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TİMUR TRANSFERİ HASTANEDE BİTİRDİ

Bu arada tüm dünyanın dikkatini çeken bu flaş transferi gerçekleştiren Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un büyük bir fedakârlıkla yıldız futbolcuyu takıma kazandırdığı da ortaya çıktı. Erden Timur’un öksürük şikayetinin ciğere indiği ve cuma gününden düne kadar hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Sarı kırmızılı yöneticinin kontrol altında olmasına rağmen Ziyech’in Galatasaray formasını giymesi için transferin her detayıyla yakından ilgilendiği ve gerekli imzaları da hastanede attığı öğrenildi.

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#Transfer#Galatasaray#Hakim Ziyech

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