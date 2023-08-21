Nicolo Zaniolo'nun transferinde Maldini detayı! Ne Juventus ne Napoli...

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Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan futbolcunun Aston Villa'ya transferi öncesinde yaşananları anlattı.

"GALATASARAY'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İtalyan radyosu Sportiva'ya konuşan Claudio Vigorelli, Aston Villa fırsatı ortaya çıkınca Galatasaray ile görüştüklerini belirterek "Onları ikna etmek zor oldu ama Premier Lig'e gitmek her oyuncunun hayalidir. Bu büyük bir fırsattı. Karmaşık bir transferin atlatılmasına yardımcı oldukları için Galatasaray'a teşekkür ediyorum." dedi.

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MILAN'LA GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYORDU

Bilinenin aksine, Zaniolo ile ilgilenen kulüplerin Juventus ve Napoli olmadığını kaydeden Vigorelli, oyuncunun Milan'ın kapısından döndüğünü şu sözlerle açıkladı:

"Sadece Milan'ın teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini ile bazı görüşmeler yapıldı. İşler olumlu bir sonuca doğru gidiyordu ancak sonra Maldini görevden ayrıldı ve işler değişti."

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PREMIER LİG KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Vigorelli, Şampiyonlar Ligi'ni düşünen Zaniolo'nun Türkiye'de kalmaktan mutlu olduğunu ancak Aston Villa'dan teklif gelince Premier Lig'i seçtiğini kaydetti.