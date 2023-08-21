Galatasaraylı Yunus Akgün, İngiliz ekibine transfer oluyor

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Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorluk çeken Yunus Akgün'ün sarı kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini korurken Ada'ya transfer olacağı ileri sürüldü.

Beinsport'un haberine göre; Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen Leicester City'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

İki kulüp arasında oyuncunun kiralık olarak transfer olması için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken sürecin olumlu ilerlediği ve kısa süre içerisinde transferin netleşebileceği aktarıldı.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'ın forması ile toplamda 60 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.