Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Galatasaray Espor, Fenerbahçe'nin aldığı Türkiye Kupası ve Süper Kupa kararlarının ardından sarı lacivertli Espor ekibine göndermede bulundu.
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından Süper Kupa'ya U19 takımı ile katılma ve Türkiye Kupası'ndan 2 sezon çekilme kararı alırken sarı kırmızılılardan gönderme geldi.
Galatasaray Espor takımı, oyun kartlarına yer verdiği paylaşımda, "Ligde çekilme blöfü yap ve play-off'a U19 takımı ile katıl" kartlarına yer verdi.
Galatasaray Espor, bu paylaşımda Fenerbahçe Espor'u etiketledi.
Galatasaray Espor'dan Fenerbahçe Espor'a göndermehttps://t.co/jTrajse1an
Galatasaray Espor'dan Fenerbahçe Espor'a göndermehttps://t.co/jTrajse1an—Spor Arena (@sporarena) April3, 2024