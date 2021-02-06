Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye derbi sonrası olay gönderme
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi tek golle mağlup ederken mücadele sonrasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne'den "kahveli" galibiyet paylaşımı geldi.
Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray cephesinde karşılaşma sonrası imalı paylaşımlar yapıldı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, mücadele sonrasında üzerinde 0-1 yazılı bir Türk kahvesi paylaşımı yaptı.
Sarı kırmızılıların devre arasında Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Senegalli golcü Diagne ise sosyal medya hesabından kahve ve gülücük emojisi paylaşarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Ne olmuştu?
İrfan Can Kahveci, Mert Hakan'dan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde karşı karşıya getirmiş, bu yarıştan galip çıkan sarı lacivertli takım olmuştu.
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