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Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Ali Koç
Galatasaraydan Fenerbahçe Başkanı Ali Koça yanıt
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 21:08

Galatasaray Kulübü, bugün basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Psikolojide yansıtma: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır.

TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan; daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mubah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir" denildi.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Ali Koç

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