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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

#Galatasaray#Fatih Terim#Adana Demirspor
Galatasaraydan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray, 37 yıl önce bugün futbolculuk kariyerine son veren Fatih Terim için bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray, 4 Ağustos 1985'te profesyonel futbolculuk kariyerini yaptığı jübile maçıyla sonlandıran eski futbolcusu ve teknik direktörü Fatih Terim için paylaşım yaptı.

Paylaşımda; "Galatasaraylı Fatih Terim, futbolculuk kariyerini sonlandırdı. (04.08.1985)" ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaraydan Fatih Terim paylaşımı

HELİKOPTERLE ALİ SAMİ YEN'E İNMİŞTİ

Galatasaray'da 5 numaralı formanın ve libero mevkisinin özdeşleştiği isim olan Fatih Terim, Ali Sami Yen Stadı'nda yaklaşık 30 bin kişinin izlediği özel maçla futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maç için Ali Sami Yen'in zeminine helikopterle inen Fatih Terim, kısa süre forma giydiği mücadelede kenara gelecek futbolculuk kariyerine nokta koydu. Terim'in jübile maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

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Galatasaraydan Fatih Terim paylaşımı

FATİH TERİM'İN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola Adana Demirspor altyapısında başlayan Fatih Terim, Adana Demirspor A takımında ismini duyurup 1974 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı takımda kaptanlık yapan Terim, futbolculuk kariyerinde lig şampiyonluğu yaşayamadı. Galatasaray ile 3 kez Türkiye Kupası'nı kaldıran Fatih Terim, 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası (Süper Kupa) zaferi yaşadı.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Adana Demirspor

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