Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'ın Lucas Torreira harekatında 1.5 milyon euroluk kriz!

#Transfer#Galatasaray#Lucas Torreira
Son Dakika: Galatasarayın Lucas Torreira harekatında 1.5 milyon euroluk kriz
Ali Naci Küçük

Galatasaray, Uruguaylı futbolcu için Arsenal ile anlaşırken menajerinin komisyon dışında imza parası da istemesi kriz yarattı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Arsenal’in Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira konusunda mutlu sona çok yaklaşsa da transferin tamamlanması için kulübün önündeki iki engeli aşması gerekiyor. Sarı kırmızılılar, Londra ekibinin son 2 sezondur kiralık gönderdiği Torreira konusunda Arsenal’e 5 milyon Euro bonservis teklif etti.

Teknik direktör Mikel Arteta’nın kadro planlamasında yer almayan 26 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak isteyen Topçular sarı kırmızılılar ile el sıkıştı.

Pedro'dan sonra yine aynı sıkıntı

Sarı-kırmızılılar, oyuncuya da bonuslarla birlikte 3 yıl için toplam 10.5 milyon Euro’luk öneride bulundu. Sarı kırmızılılar futbolcuyu ikna etme konusunda da önemli mesafe katetti. Ancak görüşmelerin tamamlanmamasının 2 nedeni bulunuyor. İlki, daha önce anlaşma sağlanan sonra F.Bahçe’ye giden Joao Pedro’da olduğu gibi Torreira’ın menajerinin 1 milyon Euro komisyonu olmasına rağmen ekstra 1.5 milyon imza parası istemesi. G.Saray cephesi “Bonservis ödeyeceğiz, ne imza parası’ diyerek bu konudaki tavrını net olarak koydu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Adana Demirsporlu Henry Onyekurudan Fenerbahçe ve Fatih Terim açıklamasıAdana Demirsporlu Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe ve Fatih Terim açıklaması!Haberi görüntüle

Daha iyi teklif olmazsa gelecek

İkincisi ise geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina’da geçiren Torreira’ya İtalya Serie A’dan başka teklifler de gelmesi. 2014’te geldiği İtalya’da 2018’de yine başka bir Serie A ekibi olan Sampdoria’dan Arsenal’e transfer olan Uruguaylı futbolcu geçen sezon Fiorentina ile 35 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı. Sarı kırmızılılarla olan görüşmeleri Serie A takımlarından gelen teklifleri değerlendirmek için ağırdan alan yıldız futbolcu Torreira’nın daha iyi ya da beklediği oranda bir öneri sunulmaması durumunda Galatasaray Kulübü’ne imza atacağı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Lucas Torreira

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa