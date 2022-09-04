Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan harekatı! Görüşmeler başladı...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Kaan Ayhan
Galatasaraydan Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan harekatı Görüşmeler başladı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 10:57

Mauro Icardi heyecanı yaşayan Galatasaray'dan iki transfer hamlesi daha! Sarı-Kırmızılılar, kulüplerinde mutsuz olan ve yeni sezondaki kadro yapılanmasında düşünülmeyen milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Leicester ve Sassuolo ile görüşmelere hız verildi.

Haberin Devamı

Bir yandan Mauro Icardi transferini açıklamaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan iki büyük bombanın daha peşinde. Fanatik'in haberine göre Galatasaray, kulüplerinde mutsuz olan milli yıldızlarımız Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü için resmen harekete geçti.

Gözden Kaçmasın

Icardide mutlu son İstanbula geliş günü...Icardi'de mutlu son! İstanbul'a geliş günü...Haberi görüntüle

Sarı-kırmızılı kulüp daha önce de Kaan için girişimlerde bulunmuş, fakat sonuç alamamıştı. Kulübü Sassuolo'nun bir türlü bonservis bedelini düşürmediği 27 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak üzere, Erden Timur'un İtalya'ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Çizme temsilcisiyle görüşmeler yapılırken, Galatasaray cephesinin Kaan'la prensip anlaşmasına vardığı ve geriye sadece bonservis sorununun çözülmesinin kaldığı bildirildi. Aslan, Kaan'ın transferiyle birlikte hem stoper hem sağ bek hem de ön libero pozisyonlarında çok önemli bir yerli alternatifine kavuşmuş olacak.

Haberin Devamı

Çağlar için kiralık formülü

Galatasaray'ın asıl sürprizi ise kuşkusuz Çağlar Söyüncü hamlesi. İngiltere'de uyum sürecini atlattıktan sonra Leicester City'nin vazgeçilmez stoperi olan Çağlar, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Hocasıyla ciddi sorunlar yaşayan ve şu ana kadar süre alamayan 26 yaşındaki savunmacı Leicester'da bir anda gözden çıkarılınca, Galatasaray devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, Milli stoperi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Tüm şartlar zorlanacak

Kulüpler arasındaki ilk görüşmenin olumsuz geçtiği öğrenildi. Ancak Galatasaraylı yöneticiler, 8 Eylül'e kadar Çağlar'ı İstanbul'a getirebilmek adına tüm şartları zorlamaya hazır. Çağlar da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Sabır" mesajı göndererek, Leicester'da yaşadığı huzursuzluğu gözler önüne sermişti. Sarı-Kırmızılılar'da bu gelişmeler bir fırsat olarak görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Kaan Ayhan

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa

BAKMADAN GEÇME!

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger
Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa