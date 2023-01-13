Galatasaray'dan bedavaya gitti, en başarılı yeni transfer oldu!

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Spor kulübü yöneticilerinin en önemli görevi transfer yapmaktır. Takımın ihtiyacı olan futbolcuları bulup mümkün olan en uygun maliyetlere almak yoğun bir çaba gerektirir. Tabii iş bununla da bitmez; transfer ettiğin oyuncuyu verimli bir şekilde oynatmayı bileceksin. Birbirini takip eden bu halkalar kusursuz işlerse hem takım başarılı olur hem de yönetici, görevini yapmanın mutluluğunu yaşar... Ligde 2022-23’ün yaz döneminde takım değiştiren oyunculara ödenen bonservisler ile skor katkılarını karşılaştırdığımızda Mbaye Diagne’nin ‘fayda ve maliyet açısından en başarılı transfer’ olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

KONYASPORLU DIOUF İKİNCİ SIRADA

G.Saray ile sözleşme feshi sonrası ‘sıfır bonservis’ ile Karagümrük’e giden Senegalli santrfor 17 lig maçında 10 gol, 3 asistle 13 gole direkt katkı yaptı. ‘Sıfır bonservisle transfer olduğu takımına en fazla skor katkısı yapan futbolcular’ listesinde 2. sırayı yine Senegallli olan Konyaspo’lu Mame Diouf (7 gol, 2 asist) ve Sivasspor’a veda eden Dia Saba (5 gol, 4 asist) alıyor. Uzun aradan sonra Beşiktaş’a dönen Cenk Tosun ve Giresunsporlu Riad Bajic 5’er gol ve 1’er asistle toplam 6’şar gole imza attı.

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EN DEĞERLİ GOLLERİ MUHAMMET DEMİR ATTI

Konya'dan Muhammet Demir ile Ümraniye’den Durel Avounou 5’er gol atarken, Ankaragücü’nden Giorgi Beridze 4 gol 1 asist, G.Saray Dries Mertens ve Kasımpaşa’dan Stephane Bahoken de 3’er gol, 2 asistle toplam 5’er gole direkt katkı sağladı.10 kişilik listede en değerli golleri Muhammet attı. Konyalı oyuncu hemen her golde takımına direkt puan kazandırdı.