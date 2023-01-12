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Son Dakika: Fenerbahçeli Altay Bayındır, Inter'in transfer listesinde!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Altay Bayındır
Son Dakika: Fenerbahçeli Altay Bayındır, Interin transfer listesinde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 20:16

Serie A ekiplerinden Inter'in, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı transfer listesine aldığı belirtildi.

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Fenerbahçe'de bu sezon zaman zaman gösterdiği performansla eleştirilen ve taraftarların tepki gösterdiği Altay Bayındır'da yeni bir gelişme yaşandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Inter, Handanovic'in yerine sözleşmesi bitecek kalecilere gözünü dikti.

Haberde bu isimler Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ın adının da yer aldığı iddia edildi.

Handanovic'in soyunma odasında hala liderlerden biri olduğu ancak ilk 11'deki yerini Andre Onana'ya kaptırdığı vurgulandı. Tecrübeli kalecinin bu nedenle sezon sonunda yeni bir maceraya atılabileceği ifade edildi.

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SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Altay'ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğinin altı çizilirken, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki kaleciyi yeni sözleşme konusunda ikna etmeye çalıştığı vurgulandı

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#Transfer#Fenerbahçe#Altay Bayındır

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