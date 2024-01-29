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Galatasaray'dan ayrılan Angelino'nun yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrolünden geçecek...

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#TRANSFER#GALATASARAY#Angelino
Galatasaraydan ayrılan Angelinonun yeni takımı belli oldu Sağlık kontrolünden geçecek...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 12:36

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Angelino, beklentileri karşılayamamasının yanı sıra Leipzig ile yapılan anlaşmada bulunan opsiyonun devreye girmemesi için son haftalarda forma şansı bulamamıştı. Sarı - kırmızılılardan ayrılacak olan İspanyol futbolcunun anlaşmaya vardığı kulüp belli olurken, bugün sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atacağı öğrenildi. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino, kendisinden beklenen performansı sergileyememesi ve Alman kulübüyle yapılan sözleşmedeki opsiyonun devreye girmemesi için son dönemde formasından uzak kalmıştı.

Sarı - kırmızılılardan ayrılan İspanyol futbolcunun yeni takımı belli oldu.

ROMA İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre deneyimli sol bek oyuncusu ve bonservisinin bulunduğu Leipzig, Roma ile anlaşmaya vardı.

Galatasaraydan ayrılan Angelinonun yeni takımı belli oldu Sağlık kontrolünden geçecek...

Haberin devamında Angelino'nun bugün sağlık kontrolünden geçeceği ve artık Galatasaray'ın futbolcusu olmadığı kaydedildi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Ayrıca Roma'nın da satın alma opsiyonlu olarak Angelino'yu kiraladığı belirtilirken, İtalyan kulübünün istemesi halinde 6 milyon euroluk maddenin devreye gireceği aktarıldı.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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#TRANSFER#GALATASARAY#Angelino

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