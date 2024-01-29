Galatasaray'dan ayrılan Angelino'nun yeni takımı belli oldu! Sağlık kontrolünden geçecek...

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Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino, kendisinden beklenen performansı sergileyememesi ve Alman kulübüyle yapılan sözleşmedeki opsiyonun devreye girmemesi için son dönemde formasından uzak kalmıştı.

Sarı - kırmızılılardan ayrılan İspanyol futbolcunun yeni takımı belli oldu.

ROMA İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre deneyimli sol bek oyuncusu ve bonservisinin bulunduğu Leipzig, Roma ile anlaşmaya vardı.

Haberin devamında Angelino'nun bugün sağlık kontrolünden geçeceği ve artık Galatasaray'ın futbolcusu olmadığı kaydedildi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Ayrıca Roma'nın da satın alma opsiyonlu olarak Angelino'yu kiraladığı belirtilirken, İtalyan kulübünün istemesi halinde 6 milyon euroluk maddenin devreye gireceği aktarıldı.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.