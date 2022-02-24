Galatasaray'dan 7 yılda menajerlere 39 milyon euro!

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Galatasaray'da başkan Burak Elmas daha önce açıklayacağını duyurduğu menajerlere yapılan ödemelerle ilgili olarak genel kurul üyelerine bilgilendirmede bulundu. Sarı kırmızılı kulübün başkanı, dijital ortam üzerinden gelen kurul üyeleri ile 2015-2022 yılları arasında transferlerde oyuncu temsilcilerine ödenen rakamları açıkladı. Elmas, 2015-2022 yılları arasında 7 yıllık zaman diliminde toplam 51 futbolcu transferi için 66 oyuncu temsilcisine 39 milyon Euro’luk menajerlik komisyonunun ödendiğini duyurdu. Sarı kırmızılıların başkanı oyuncu menajerlerinin isimlerini açıklamazken KPMG Denetim Kurulu’ndan geçen rakamları aktardı.

Falcao'nun maliyeti 23 milyon euro

Elmas kendi döneminde menajerlere 4 milyon Euro, eski başkanlardan Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, Dursun Özbek döneminde ise 12 milyon Euro ödeme yapıldığını ifade etti. Burak Elmas’ın özellikle değindiği transferlerinden biri de gelişi de gidişi de çok tartışılan dünya yıldızı Radamel Falcao oldu. Falcao’nun 3 milyon 750 bin Euro’luk menajerlik ücretinin 3 farklı temsilciye yatırıldığını söyleyen Elmas, Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray’a maliyetinin 23 milyon Euro olduğunu dile getirdi.

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Yenilerin maaşlarını da açıkladı

G.Saray Başkanı yine Jesse Sekidika için de birden fazla menajere toplam 1.6 milyon Euro’luk ödeme yapıldığı bilgisini paylaştı. Burak Elmas, Nzonzi için 600 bin Euro, Seri için 550 bin Euro, Mitroglou için ise 700 bin Euro menajerlik ücretlerinin birden fazla temsilciye yatırıldığının altını çizdi.. Burak Elmas, devre arası transferlerinin sezon sonuna kadar olan maaşlarını açıkladı.un