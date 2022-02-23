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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'ndan Göztepe maçı açıklaması!

#Galatasaray#Halil Dervişoğlu#Göztepe
Galatasarayda Halil Dervişoğlundan Göztepe maçı açıklaması

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından yedek kulübesindeki görüntüsüyle çok konuşulan isimlerden biri olan Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup etti karşılaşmada sarı-kırmızılıların kazandığı ikinci penaltıdan sonra yedek kulübesindeki görüntüsüyle gündem olan Halil Dervişoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İşte Halil Dervişoğlu'nun açıklaması;

Değerli Galatasaray camiasına ve taraftarlarına, Göztepe maçındaki görüntü nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.

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ÜZÜNTÜ SEBEBİYLE OLMUŞTUR

Öncelikle Galatasaray da olmaktan ve bu formayı terletmekten ve Galatasaray'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Son maçtaki görüntünün sebebinin müsabakada istediğim performansı sergileyememekten ve takıma gerekli katkıyı sağlayamamış olmaktan kaynaklanan yaşadığım üzüntü sebebiyle olmuştur.

BİR TAVIR YOKTUR

Bilinçli veya herhangi bir şahsa karşı olan bir tavır kesinlikle yoktur. Oyunda olayım ya da olmayayım, her zaman takımımın kazanmasını ister ve bunun için elimden gelen çabayı sarf ederim ve bundan sonrada edeceğim

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#Galatasaray#Halil Dervişoğlu#Göztepe

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