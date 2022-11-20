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Galatasaray'da Yunus Akgün kararı!

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#Transfer#Galatasaray#Yunus Akgün
Galatasarayda Yunus Akgün kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 11:24

Süper Lig'de Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına mutlu giren Galatasaray'da iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Düşük performansı sebebiyle Başakşehir maçının kadrosuna alınmayan Yunus Akgün'ün sözleşmesiyle ilgili karar verildi.

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Dünya Kupası arasında 7-0'lık Başakşehir galibiyetinin verdiği moralle giren Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri başladı. Sarı kırmızılılar, performans düşüklüğü sebebiyle Başakşehir maçının kadrosuna alınmayan ve sözleşmesi merak konusu olan Yunus Akgün ile ilgili kararını verdi.

Sezon başında Nelsson'a yeni sözleşme imzalatan, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile masaya oturan Galatasaray'da sıra Yunus Akgün'e geldi.

Sabah'ın haberine göre taraflar prensipte anlaşma sağlarken Dünya Kupası arasında yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Yıllık 900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan 2000 doğumlu genç yetenek, işin resmiyete dökülmesiyle önemli oranda bir zam alacak.

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TATİLE ÇIKMADI, ÖZEL ÇALIŞIYOR

Teknik Direktör Okan Buruk'un Başakşehir maçında mesaj vermek amacıyla kadroya almadığı Yunus'un kiralık ya da bonservisiyle birlikte gönderilmesinin söz konusu olmadığı belirtilirken sarı-kırmızılı futbolcu 12 günlük izinde tatile çıkmadı. Bireysel antrenör tutan ve her gün idman yapan Yunus Akgün, ilk 11'deki formasını geri almaya konsantre oldu.

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VAN AANHOLT VE SEFEROVIC AYRILABİLİR

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Van Aanholt ve Haris Seferovic mevkilerinde üçüncü alternatif konumuna düştü. Hollandalı yıldızın yerine sol bekte Emre Taşdemir ya da Kazımcan tercih ediliyor. Seferovic de forma rekabetinde Icardi ve yedeği Gomis'in gerisinde yer alıyor. Bir buçuk yıl sözleşmesi kalan Van Aanholt'un vergilerle birlikte 5 milyon Euro'ya yaklaşan maliyeti el yakıyor. Kiralık gelen Seferovic'in yarım sezonluk ücreti 1.2 milyon Euro.

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#Transfer#Galatasaray#Yunus Akgün

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