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Galatasaray'da yükselişin 3 kahramanı!

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Kerem Demirbay
Galatasarayda yükselişin 3 kahramanı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 07:00

Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekti. Asıl bölgesi sağ kanat olan, sol kanatta da forvet de oynayabilen Barış Alper bu sezon portföyüne sol beki ve sağ beki de ekledi, Trabzon önünde asıl bölgesine asistle döndü. Yine aslen stoper olan, ön libero olarak da görev alabilen Kaan da hem sağ bekte hem de sol bekte şans kendisine veren Buruk’un yüzünü kara çıkarmadı.

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Yıldızlarla dolu ve Süper Lig’in en yüksek piyasa değere sahip oyuncularını kadrosunda bulunduran Galatasaray’da son dönemde öne çıkan 3 isim dikkat çekiyor. Ancak bu futbolcular; ne son 4 lig maçında 3 gol, 2 asiste imza atan Wilfried Zaha ne de son 4 resmi maçı kaçırdıktan sonra formasına kavuşan Mauro İcardi. Bu isimler kendilerine teknik direktör Okan Buruk nerede görev verirse versin beklentileri fazlasıyla karşılayıp, aşan Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve takımı maestro gibi yönetip skora da ciddi katkı veren Kerem Demirbay...

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BARIŞ 5 FARKLI MEVKİDE OYNADI

Asıl bölgesi sağ kanat olan, sol kanatta da forvet de oynayabilen Barış Alper Yılmaz bu sezon portföyüne sol beki ve sağ beki de ekledi. Öyle ki Angelino ve Kazımcan’ın hayal kırıklığı yaratan performanslarının ardından milli oyuncu sol bekte 7 maçta şans bulurken, 1 kez de sağ bek olarak görev yaptı. Ancak Barış Alper asıl mevkisi olan sağ kanada döndüğü Trabzonspor maçında muhteşem bir performansa imza attı. Zaha’nın ilk golünde asist yapan 23 yaşındaki futbolcu 23 ikili mücadelenin 13’ünü kazanırken 4 de top kaptı.

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DİĞER BİR JOKER KAAN AYHAN

Yine asıl bölgesi stoper olan, ön libero olarak da görev alabilen Kaan Ayhan da hem sağ bekte hem de sol bekte kendisine şans veren Okan Buruk’un yüzünü kara çıkarmadı. Öyle ki Kaan sol bek olarak başladığı Trabzonspor maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak performansını taçlandırdı. Takım arkadaşlarının ‘Dayı’ diye hitap ettiği Kerem Demirbay ise 23 resmi maçta 1 gol, 6 asiste imza atarken bunların 1 asist hariç tamamını çıktığı son 5 maçta gerçekleştirdi

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Kerem Demirbay

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