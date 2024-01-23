Galatasaray'da yükselişin 3 kahramanı!

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Yıldızlarla dolu ve Süper Lig’in en yüksek piyasa değere sahip oyuncularını kadrosunda bulunduran Galatasaray’da son dönemde öne çıkan 3 isim dikkat çekiyor. Ancak bu futbolcular; ne son 4 lig maçında 3 gol, 2 asiste imza atan Wilfried Zaha ne de son 4 resmi maçı kaçırdıktan sonra formasına kavuşan Mauro İcardi. Bu isimler kendilerine teknik direktör Okan Buruk nerede görev verirse versin beklentileri fazlasıyla karşılayıp, aşan Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve takımı maestro gibi yönetip skora da ciddi katkı veren Kerem Demirbay...

BARIŞ 5 FARKLI MEVKİDE OYNADI

Asıl bölgesi sağ kanat olan, sol kanatta da forvet de oynayabilen Barış Alper Yılmaz bu sezon portföyüne sol beki ve sağ beki de ekledi. Öyle ki Angelino ve Kazımcan’ın hayal kırıklığı yaratan performanslarının ardından milli oyuncu sol bekte 7 maçta şans bulurken, 1 kez de sağ bek olarak görev yaptı. Ancak Barış Alper asıl mevkisi olan sağ kanada döndüğü Trabzonspor maçında muhteşem bir performansa imza attı. Zaha’nın ilk golünde asist yapan 23 yaşındaki futbolcu 23 ikili mücadelenin 13’ünü kazanırken 4 de top kaptı.

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DİĞER BİR JOKER KAAN AYHAN

Yine asıl bölgesi stoper olan, ön libero olarak da görev alabilen Kaan Ayhan da hem sağ bekte hem de sol bekte kendisine şans veren Okan Buruk’un yüzünü kara çıkarmadı. Öyle ki Kaan sol bek olarak başladığı Trabzonspor maçında Galatasaray formasıyla ilk golünü atarak performansını taçlandırdı. Takım arkadaşlarının ‘Dayı’ diye hitap ettiği Kerem Demirbay ise 23 resmi maçta 1 gol, 6 asiste imza atarken bunların 1 asist hariç tamamını çıktığı son 5 maçta gerçekleştirdi