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Galatasaray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı! Sözleşme...

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#GALATASARAY#KAAN AYHAN#Sözleşme
Galatasarayda yıldız ismin menajeri İstanbula çağrıldı Sözleşme...
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 08:17

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarakm transfer olan Kaan Ayhan'ın bonservisi bu sezonun başında alınmıştı. Sarı - kırmızılı kulüp, başarılı performansıyla taraftarların beğenisini toplayan Ayhan'ın menajerini İstanbul'a davet etti. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Galatasaray, tam bir gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-3 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılarda bu sezon birçok bölgede görev yapan Kaan Ayhan için ise sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Sassuolo'dan kiralanan ve bu sezonun başında bonservisi alınan milli futbolcunun sözleşmesi gündeme geldi.

Galatasarayda yıldız ismin menajeri İstanbula çağrıldı Sözleşme...

Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray Yönetimi, Kaan Ayhan'ın menajerini görüşmeler için İstanbul'a davet etti.

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Sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan deneyimli futbolcunun yeni mukavelesinde iyileştirme ve uzatmaya gidilmesi bekleniyor.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maça çıkan Kaan Ayhan, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#KAAN AYHAN#Sözleşme

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