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Galatasaray'da yeni hedef Branco van den Boomen! 'Transferim güzel olur'

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#Transfer#Galatasaray#Branco Van Den Boomen
Galatasarayda yeni hedef Branco van den Boomen Transferim güzel olur
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 09:59

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapma kararı alan Galatasaray, Hollandalı Branco van den Boomen’in peşine düştü. Hazırlık maçında Galatasaray'a gol de atan 27 yaşındaki orta saha için Toulouse Başkanı Damien Comolli ile görüşülecek.

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Sarı kırmızılıların önceki gün hazırlık maçında 2-1 yendiği Toulouse’da forma giyen Van Bommen, Fransız takımının golünde çok şık bir asist yaparak dikkatleri çekmişti. Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapma kararı alan Galatasaray, Hollandalı Branco van den Boomen’in peşine düştü. Sarı kırmızılıların önceki gün hazırlık maçında 2-1 yendiği Toulouse’da forma giyen Van den Boomen, Fransız takımının golünde çok şık bir asist yaparak dikkatleri çekmişti. 

Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 27 yaşında ve 1.88 metre boyundaki futbolcu, hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor. Geçen sezon 41 maçta 12 gol, 23 asist üreterek Toulouse’un Ligue 1’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan van den Boomen, bu sezon ise 15 karşılaşmada 1 gol, 4 asist kaydetti.

COMOLLi iLE GÖRüŞECEKLER

Sarı kırmızılılar bu transfer için Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü olan Toulouse Başkanı Damien Comolli ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan van den Boomen’in uygun bir bonservis bedeli karşılığında ara transferde kadroya katılması planlanıyor. Galatasaray’ın teklifi ile ilgili olarak Hürriyet’e açıklama yapan Branco van den Boomen, “Galatasaray’a transferim güzel olur! Bu ilgiyi duyuyorum (gülerek). Henüz gelen resmi bir teklif yok. O yüzden ne diyebilirim, bilmiyorum. Ancak Galatasaray büyük bir kulüp. Böylesine önemli kulüpte oynamayı hedefleri olan her futbolcu ister” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Branco Van Den Boomen

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