Galatasaray'da yeni ayrılıklar kapıda! 2 oyuncuya gelen teklifler değerlendirilecek

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Yeni sezonda üç kulvarda mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken bazı isimlerle de yollar ayrılıyor.

GRUPLARA SON 90 DAKİKA

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren sarı kırmızılılar, play-off turu ilk maçında Norveç'in Molde takımını deplasmanda 3-2 mağlup ederek büyük avantaj sağladı.

Molde'yi rövanş müsabakasında Rams Park'ta konuk edecek olan Galatasaray, maçtan galibiyet ya da beraberlikle ayrılması durumunda adını gruplara yazdıracak.

3 KULVARDA BAŞARI HEDEFLENİYOR

Yeni sezonda Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarı hedefleyen Galatasaray, alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirliyor.

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KADRO ŞİŞKİNLİĞİ OLUŞTU

Yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu transfer eden sarı kırmızılılarda bir kadro şişkinliği oluştu. Yönetim bu nedenle bazı oyuncuları bonservisiyle veya kiralık olarak başka kulüplere gönderdi.

Galatasaray'da sözleşmesi biten Juan Mata, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Bafetimbi Gomis ile yeni kontrat imzalanmadı.

Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç da bonservisleriyle takımdan ayrıldı. Galatasaray, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Taylan Antalyalı ve Mathias Ross'u başka takımlara kiraladı.

Sarı kırmızılılarda Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün ise şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye transfer oldu.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray'da bu sezon fazla şans bulması beklenmeyen isimlerden Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile de yolların ayrılması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre; iki oyuncunun da talipleri olduğu ve Galatasaray'ın gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

KADRODA 2 KİŞİLİK KONTENJAN AÇILACAK

Sarı kırmızılıların kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Midtsjö ve Dubois'nın ayrılığı durumunda kadroda 2 kişilik kontenjan açılmış olacak.

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