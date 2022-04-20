Galatasaray'da Victor Nelsson'dan flaş Torrent sözleri! 'Kulüpteki oyuncular...'

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Sezon başında Danimarka'nın Kopenhag takımından Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson, Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Nelsson'un açıklamaları;

"Galatasaray'ın benimle ilgilendiği duyduğumda, karar vermem gerçekten zor olmadı. İlk antrenmana geldiğimde heyecanlıydım. Daha önce söylediğim gibi takımda Marcao, Muslera, Falcao varken, onlarla antrenmana çıkmak benim için büyük bir adım oldu. Çok heyecanlıydım. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

"GALATASARAY'DA OYNUYORSANIZ..."

"Evimizdeki ilk maçım inanılmazdı. Bu kulüpte taraftar karşısında oynamak muhteşemdi. Taraftarı seviyorum, umarım onlar da beni seviyordur. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Biliyorum bizim için zor bir sezon oldu özellikle Türkiye liginde, Avrupa ligi için değil. Maç kaybettiğimizde ya da ne olursa olsun taraftarı anlıyorum ve onlara saygı duyuyorum. Taraftar hayal kırıklığına uğrandığında ya da bazı oyunculara kızdıklarında tamamen anlıyorum onları. Ama biz oyuncular aslında en çok kendimize kızan ve sinirlenen, üzülenleriz, tüm bunlar olduğunda. Ama biliyorum eğer Galatasaray'da oynuyorsanız, her maçı kazanmak zorundasınız. Özellikle de önemli büyük maçlarda, stadın atmosferi çılgınca oluyor. Evde kendi sahamızda maç oynamayı seviyorum. Ayrıca taraftara karşı büyük bir saygım var ve onları çok seviyorum."

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"TORRENT BİZİM İÇİN ŞANS"

"Bu kalibrede bir teknik direktöre sahip olmak bir ayrıcalıktır. Meslek olarak teknik direktör olmak zor. Özellikle de kötü sonuçların ardından teknik direktör olarak taraftar ve medya karşısına çıkmak kolay değil. Ama Torrent'i çok beğeniyorum. Muhteşem bir teknik direktör ve insan. Onun oyun stilini de beğeniyorum. Kulüpteki oyuncular ona sahip olduğumuz için şanslıyız."

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31'i Süper Lig'de olmak üzere 44 maça çıkan Victor Nelsson, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.