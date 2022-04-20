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Sezon sonu sözleÅŸmesi biten futbolcular | Ä°lk transfer Acun IlÄ±calÄ±'dan! Ä°ÅŸte 'serbest' piyasa...

#Transfer#Transfer Dönemi#SözleÅŸmesi Biten Futbolcular 2022
Sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi biten futbolcular | Ä°lk transfer Acun IlÄ±calÄ±dan Ä°ÅŸte serbest piyasa...

SÃ¼per Lig'de ligin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne girdiÄŸimiz ÅŸu dÃ¶nemde ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda ve kÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda ciddi kopmalar gÃ¶ze Ã§arparken takÄ±mlar 2022 / 2023 sezonu planlarÄ±na ÅŸimdiden baÅŸladÄ±. Biz de sÃ¶zleÅŸmesi mayÄ±s ayÄ± itibarÄ±yla sona erecek isimleri araÅŸtÄ±rdÄ±k. Lige uzun yÄ±llar damgasÄ±nÄ± vuran yÄ±ldÄ±z isimlerin bir kÄ±smÄ± futbolu bÄ±rakma evresinde... PerformansÄ±yla takÄ±mlarÄ±na sÄ±nÄ±f atlatan isimlerin yeni duraklarÄ± ise merak konusu. Ä°ÅŸte kontratÄ±nÄ±n son ayÄ±nda olan ve serbest kalacak futbolcular...

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SÃ¼per Lig'de lider Trabzonspor bitime 6 hafta kala en yakÄ±n rakibi FenerbahÃ§e'nin 11 puan fark Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Vitor Pereira sonrasÄ± bir sÃ¼re teknik direktÃ¶rsÃ¼z yola devan eden sarÄ± lacivertliler ise daha sonra anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± Ä°smail Kartal yÃ¶netiminde son 9 maÃ§Ä±n 8'ini kazanarak ikinci sÄ±raya kadar yÃ¼kseldi ve Åžampiyonlar Ligi Play-Off turlarÄ±na katÄ±lma yolunda Ã¶nemli bir avantaj yakaladÄ±.

Ligin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rasÄ±ndaki Konyaspor da kalan 5 hafta Ã¶ncesi takibini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken ikinci sÄ±ra iÃ§in FenerbahÃ§e'nin hata yapmasÄ±nÄ± bekleyecek. SÃ¼per Lig'in Ã¼st sÄ±ralarÄ±nda Ã¶nemli kopmalar gÃ¶ze Ã§arparken 7. sÄ±radaki BeÅŸiktaÅŸ ve 12. basamakta bulunan Galatasaray, ÅŸimdiden bir sonraki sezonun planlarÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±.

KÃ¼me dÃ¼ÅŸmesi kesinleÅŸen Yeni Malatya ile birlikte GÃ¶ztepe, Ã‡aykur Rizespor ve Altay'Ä±n iÅŸi de epey zor gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ã–yle ki 17. sÄ±rada bulunan Altay'Ä±n en yakÄ±n takipÃ§isi Giresunspor'la puan farkÄ± 10.Â 

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Ãœst ve alt tarafta sÄ±ralama bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ÅŸekillenirken takÄ±mlar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezonun planlamalarÄ±nÄ± ÅŸimdiden yapmaya baÅŸladÄ±. Transfer dÃ¶nemi Ã¶ncesi yine en bÃ¼yÃ¼k ilgi sÃ¶zleÅŸmesi biten oyuncularda olacak. Bonservis Ã¼creti Ã¶demeden yapÄ±lacak kaliteli takviyeler, mevcut ekonomik ÅŸartlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutulduÄŸunda takÄ±mlarÄ±n bir numaralÄ± Ã¶nceliÄŸi. Biz de ekip olarak bu sezonun bitimiyle birlikte SÃ¼per Lig'de serbest kalacak oyuncularÄ± derledik.

Ä°ÅžTE 'SERBEST' PÄ°YASA

Sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi biten futbolcular | Ä°lk transfer Acun IlÄ±calÄ±dan Ä°ÅŸte serbest piyasa...

ANTHONY NWAKAEMEÂ 

Listede baÅŸÄ± Ã§eken isim hiÃ§ kuÅŸkusuzÂ Trabzonspor'un 32 yaÅŸÄ±ndaki sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme. Bordo mavili takÄ±m oyuncuyla sÃ¶zleÅŸme uzatma gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapsa da henÃ¼z resmi bir geliÅŸme yaÅŸanmadÄ±. Nwakaeme, bu sezon 12 gol, 11 asistlik performansÄ±yla kalitesini ve istikrarÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¶sterdi.

Sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi biten futbolcular | Ä°lk transfer Acun IlÄ±calÄ±dan Ä°ÅŸte serbest piyasa...

CYLE LARÄ°N

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AynÄ± ÅŸekilde durumu en Ã§ok merak edilen isimlerden biri de Cyle Larin. BeÅŸiktaÅŸ'ta geÃ§en sezon ilk 11'de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 36 maÃ§ta 23 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan KanadalÄ± futbolcu bu sezon 7 gol, 1 asistlik istatistikler yakaladÄ±. AdÄ± Ä°stanbul'un diÄŸer takÄ±mlarÄ±yla da anÄ±lan Larin'in rakamsal beklentisi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n teklifinin Ã§ok Ã¼zerinde. Bu sebeple oyuncunun BeÅŸiktaÅŸ'tan ayrÄ±lmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor.

Sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi biten futbolcular | Ä°lk transfer Acun IlÄ±calÄ±dan Ä°ÅŸte serbest piyasa...

JOSE SOSA

FenerbahÃ§e'ye transferi bÃ¼yÃ¼k ses getiren Jose Sosa, bu sezon fiziksel olarak geÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ± aratÄ±yor. Arjantinli futbolcuyla sezonun bitimiyle yollar kesin olarak ayrÄ±lacak. TÃ¼rkiye'de BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor'da parlak dÃ¶nemler yaÅŸayan Sosa'nÄ±n Ã¼lkesine dÃ¶nmesine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor.Â Â 

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Sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi biten futbolcular | Ä°lk transfer Acun IlÄ±calÄ±dan Ä°ÅŸte serbest piyasa...


SOFIANE FEGHOULI

Galatasaray 2017 yÄ±lÄ±nda 4.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edip beÅŸ sezon boyunca 3.8 milyon euro yÄ±llÄ±k Ã¼cret Ã¶dediÄŸi Fegholi ile yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rÄ±yor. SÃ¶zleÅŸme bitiÅŸi, takÄ±m Ã¼cret dengesi anlamÄ±nda da sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ± rahatlatacak. SÃ¼per Lig'de adÄ± BeÅŸiktaÅŸ ve BaÅŸakÅŸehir'le de anÄ±lan Cezayirli futbolcunun bir sonraki duraÄŸÄ± ÅŸimdiden merak konusu.

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ADAMA TRAORE

SÃ¶zleÅŸmesi sona erecek futbolcular iÃ§inde yeni adresi belli olan tek futbolcu... Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sahibi olduÄŸu Hull City gelecek sezonun ilk transferini SÃ¼per Lig'den yaptÄ±. Hatayspor'da forma giyen ve sÃ¶zleÅŸmesi mayÄ±s ayÄ±nda sona erecek olan Malili orta saha oyuncusu Adama Traore, Ä°ngiliz ekibinin teklifini kabul etti.

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Hull City bu transfer iÃ§in Traore'nin sÃ¶zleÅŸmesi bittiÄŸi iÃ§in Hatayspor'a bonservis Ã¼creti Ã¶demeyecek.

ARDA TURAN

Galatasaray'da durumu en fazla merak edilen isimlerin baÅŸÄ±nda hiÃ§ kuÅŸkusuz Arda Turan geliyor. ÃœÃ§ sezonluk BaÅŸakÅŸehir macerasÄ± sonrasÄ± yeniden uyvaya dÃ¶nen tecrÃ¼beli futbolcu, bu sezon gol ve asist istatistiklerinde takÄ±ma katkÄ± yapamadÄ±. Arda, 11 karÅŸÄ±laÅŸmada sÃ¼re alÄ±rken bu mÃ¼sabakalarÄ±n yalnÄ±zca 2'sinde ilk 11'de yer aldÄ±. Sezonun Ã¶nemli kÄ±smÄ±nda sakatlÄ±kla boÄŸuÅŸan ve yalnÄ±zca 1 asistlik katkÄ± verebilen Arda Turan'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonu bitiyor. Deneyimli oyuncuyla yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ± bekleniyor. Â 

Sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi biten futbolcular | Ä°lk transfer Acun IlÄ±calÄ±dan Ä°ÅŸte serbest piyasa...

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ATIBA HUTCHINSON

BeÅŸiktaÅŸ'la 1 yÄ±l daha sÃ¶zleÅŸmesi bulunan 39 yaÅŸÄ±ndaki Atiba, Katar'daki 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nda Ã¼lkesiyle son kez boy gÃ¶stermek iÃ§in kariyerine 1 yÄ±l daha devam etmek istiyor. Bu anlamda gÃ¶zler yeni teknik direktÃ¶r Valerien Ismael'in vereceÄŸi kararda. 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana BeÅŸiktaÅŸ formasÄ±nÄ± terleten KanadalÄ±, performansÄ± ve karakteriyle taraftarlarÄ±n en sevdiÄŸi isimlerden biri.

Sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi biten futbolcular | Ä°lk transfer Acun IlÄ±calÄ±dan Ä°ÅŸte serbest piyasa...

SERDAR AZÄ°Z

KontratÄ± biten futbolculardan biri de Serdar Aziz. Attila Szalai - Kim Min-Jae ikilisinin Ã¶nemli performanslarÄ±na raÄŸmen bu sezon 21 maÃ§ta gÃ¶rev yapan tecrÃ¼beli isim, yabancÄ± kuralÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde FenerbahÃ§e'nin en fazla ihtiyaÃ§ duyacaÄŸÄ± isimlerden biri olacak. FenerbahÃ§e'nin, 4 sezondur sarÄ± lacivertli formayÄ± terleten Serdar Aziz ile 2+1 yÄ±llÄ±k mukavele imzalanmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± da iddialar arasÄ±nda.

Sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesi biten futbolcular | Ä°lk transfer Acun IlÄ±calÄ±dan Ä°ÅŸte serbest piyasa...

LUCAS BIGLIA

KaragÃ¼mrÃ¼k'te baÅŸkan SÃ¼leyman Hurma'nÄ±n Milan'dan transfer ettiÄŸi Lucas Biglia'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi de bu sezon sonu itibarÄ±yla sona eriyor. 36 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na karÅŸÄ±n istikrarlÄ± ÅŸekilde forma giyen ve iki sezonda toplam 67 maÃ§a Ã§Ä±kan Biglia, takÄ±mÄ±na 5 gol, 7 asistlik katkÄ± verdi. KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n oyuncuyla sÃ¶zleÅŸme uzatÄ±p uzatmayacaÄŸÄ± merak konusu.

SÃ–ZLEÅžMESÄ° SONA EREN VE BOÅžTA KALAN DÄ°ÄžER Ä°SÄ°MLER ÅžÃ–YLE;

Adem Ljajic | YaÅŸ: 30 Mevki: Orta saha - Sol Kanat

Berke Ã–zer | YaÅŸ: 21 Mevki: Kaleci

GÃ¼ven YalÃ§Ä±n | YaÅŸ: 22 Mevki: Forvet

Ryan Babel | YaÅŸ: 35 Mevki: Sol kanat, forvet

Fredrik Gulbrandsen | YaÅŸ: 29 Mevki: Forvet - Kanatlar

Mehmet Topal | YaÅŸ: 36 Mevki: Orta saha

Mame Diouf | YaÅŸ: 34 Mevki: Forvet

OÄŸuzhan Ã–zyakup | YaÅŸ: 29 Mevki: Orta saha

Tolga CiÄŸerci | YaÅŸ: 29 Mevki: Orta saha

GÃ¶khan TÃ¶re | YaÅŸ: 29 Mevki: SaÄŸ, sol kanat

Haris Hajradinovic | YaÅŸ: 27 Mevki: Orta saha

Fabrice N'Sakala | YaÅŸ: 31 Mevki: Sol bek

Steven Caulker | YaÅŸ: 29 Mevki: Stoper

Danijel Aleksic | YaÅŸ: 30 Mevki: Orta sahaÂ

FayÃ§al Fajr | YaÅŸ: 33 Mevki: Orta sahaÂ  Â 

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ADNAN Ã–ZTÃœRK Ã–ZEL RÃ–PORTAJI; GALATASARAY PARAMPARÃ‡A;

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