Galatasaray'da Vecino transferi yeniden alevlendi! Lazio'dan kadro dışı ve ayrılık kararı...

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Yaz transfer döneminde flaş transferler yapan Galatasaray, çok aradığı 8 numara için transferin son günlerinde Matias Vecino'yu gündemine almış ancak Lazio'da teknik direktör Sarri'den transfere izin çıkmamıştı.

Vecino, geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili şunları söylemişti: Galatasaray'ın teklifi benim için sürpriz oldu çünkü transferin son günleriydi. Yaptığım ilk şey Sarri ile konuşmak oldu. Sarri ayrılmamı istemedi. Bu beni mutlu etti çünkü bana güvendiğini gördüm. Roma'dan ayrılmak kolay olmazdı çünkü ailece burada mutluyuz.

KADRO DIŞI KALDI! GALATASARAY İHTİMALİ...

Lazio'da sezona iyi giren Vecino, son dönemde forma bulmakta zorlanıyordu. 32 yaşındaki futbolcu, kupada oynanacak Genoa maçının kadrosuna da alınmadı. Sarri'nin bazı oyuncuları performansları sebebiyle kadro dışı bıraktığı, Vecino'nun da özür dilemesine rağmen kadroya giremediği yönünde haberler İtalyan basınında yer aldı.

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İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Vecino için yeniden harekete geçeceğini ve Lazio'nun bu kez satış için daha istekli olduğunu iddia etti.

Uruguaylı orta sahanın da artık ayrılığa sıcak baktığı ve Galatasaray ile görüşmeye hazır olduğunun altı çizildi.