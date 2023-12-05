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Fenerbahçe-Sivasspor maçında gol önce Dzeko'ya yazıldı, sonra değiştirildi! Icardi ile gol krallığı yarışı...

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#Süper Lig#Dzeko#Icardi
Fenerbahçe-Sivasspor maçında gol önce Dzekoya yazıldı, sonra değiştirildi Icardi ile gol krallığı yarışı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 11:01

Sivasspor'u 4-1 ile geçen Fenerbahçe'nin üçüncü golü maç sırasında Edin Dzeko'ya yazılmış, maçta bir gol daha atan Bosna Hersekli golcü, krallık yarışında Icardi'nin önüne geçmişti. Maçın ardından hakemler golün kaydını değiştirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin bulduğu 3. golde Edin Dzeko'nun içeri çevirdiği top, Alaaddin Okumuş'a çarparak üst direkten kale çizgisinin içine vurup dışarı çıkmış, Fred'in pasında İrfan Can topu ağlara göndermişti.

VAR incelemesi sonucunda Alaaddin'den sekip kale çizgisinde seken topu çizgiyi geçtiği belirlendi ve gol kararı çıktı. Top çizgiyi geçmese, Fred'in pasında İrfan Can ofsaytta olduğu için gol iptal olacaktı.

Fenerbahçe-Sivasspor maçında gol önce Dzekoya yazıldı, sonra değiştirildi Icardi ile gol krallığı yarışı...

ÖNCE DZEKO'YA YAZILDI, MAÇTA SONRA DEĞİŞTİ

Üçüncü gol, önce Edin Dzeko'ya yazıldı. Takımının 4. golünü de atan Bosna Hersekli futbolcu, toplamda 12 gole ulaşıp krallık yarışında Icardi'nin önüne geçti.

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Maçın ardından Fenerbahçe'nin üçüncü golü, Aladdin Okumuş (kendi kalesine) olarak güncellendi. TFF'nin maç sayfasına da bu şekilde yazıldı.

Bu güncelleme sonrası, Dzeko ve Icardi, gol krallığı yarışında 11 golle zirveyi paylaştı.

Fenerbahçe-Sivasspor maçında gol önce Dzekoya yazıldı, sonra değiştirildi Icardi ile gol krallığı yarışı...

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#Süper Lig#Dzeko#Icardi

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