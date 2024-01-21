Galatasaray'da transfer rotası değişti! 10 numara takviyesi için takviye yine İtalya'dan: Mario Pasalic

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdıran ve Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve yarışında yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Daichi Kamada için Lazio ile anlaşamayan sarı - kırmızılılar, rotasını Serie A'nın bir başka kulübüne çevirdi.

MARIO PASALIC SÜRPRİZİ

Fanatik'in haberine göre Galatasaray Yönetimi, Atalanta forması giyen Mario Pasalic için harekete geçti. Kulübünde yeterli süreyi bulamadığı için şikayetçi olan ve ayrılmak isteyen Hırvat yıldızın sarı - kırmızılılara sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'ın Pasalic için Atalanta'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ve Atalanta'nın cevabını bekleyeceği öğrenildi.

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Bu sezon Atalanta formasıyla 25 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.