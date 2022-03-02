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Galatasaray'da Torrent'ten Van Aanholt'a yeni görev

#Galatasaray#Torrent#Van Aanholt
Galatasarayda Torrentten Van Aanholta yeni görev

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Rizespor maçında iki golle yıldızlaşan Patrick Van Aanholt'a yeni görev veriyor.

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Domenec Torrent, Galatasaray'a ısındıkça oyun planında güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bazı oyuncular üzerinde özellikle ısrar eden İspanyol hoca, Aanholt'u da yeniden kazanmanın sevinci içinde. Hollandalı futbolcu, Rizespor maçında hücuma yaptığı katkı ve attığı 2 golle dikkat çekerken, Torrent öğrencisinden daha da fazla verim almanın planını yapıyor.

Rakip savunma dengesini bozacak

Tecrübeli futbolcu, tıpkı Guardiola'nın Manchester City'de yaptığı gibi, klasik bir sol bekten ziyade çizgide kalmayıp, takım hücuma kalktığında orta sahaya geçerek ataklara destek sağlayacak. Savunma dengesini bozacak Fanatik'in haberine göre Torrent, Aanholt'tan sık sık rakip ceza sahasına toplu-topsuz koşu yaparak savunma dengesini bozmasını istiyor.

Tecrübeli hoca böylece, defansif zaafları olmasına rağmen Aanholt'un hücumdaki etkisini ön plana çıkararak, takım adına en iyi katkıyı elde etmeye çalışacak.

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#Galatasaray#Torrent#Van Aanholt

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