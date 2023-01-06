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Galatasaray'da Torreira takÄ±mla çalÄ±ÅŸtÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Torreira#Süper Lig
Galatasarayda Torreira takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 20:39

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 18inci haftasÄ±nda Pazar gÃ¼nÃ¼ derbi maÃ§ta FenerbahÃ§e'nin konuÄŸu olacak Galatasaray, maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.Â

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde yapÄ±lan antrenman, topla Ä±sÄ±nmayla baÅŸlayÄ±p, Ã¼Ã§ grup halinde 5e 2 pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. Antrenman, bitiricilik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdi.

Ã–te yandan Ã¼lkesinden dÃ¶nen Lucas Torreira antrenmanÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken sonrasÄ±nda adaptasyon amaÃ§lÄ± koÅŸu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Emre TaÅŸdemir ve KazÄ±mcan KarataÅŸ kendileri iÃ§in hazÄ±rlanan Ã¶zel program dahilinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, yarÄ±n saat 18.00de yapacaÄŸÄ± idmanla FenerbahÃ§e maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak.

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#Galatasaray#Torreira#Süper Lig

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