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Futbol
Haber Giriş: 01.08.2021 - 22:44 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da St. Johnstone maçı mesaisi

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Galatasaray'da St. Johnstone maçı mesaisi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımını konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde ağırlığı 19 yaş altı ekibinde yer alan oyunculardan oluşan takımla 90 dakikalık çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı idmanla St. Johnstone müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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