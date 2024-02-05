Galatasaray'da sol bek transferi için 4 aday! Lyon, Manchester City, Juventus ve Lazio...

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Menajerlerin çok sayıda futbolcu önerisinde bulunduğu yönetim, sol bekte denenen Barış Alper, Kaan ve Berkan’ın başarılı olmaları nedeniyle aceleci davranmıyor.

Koşulları en uygun ismi kadroya katmak için titiz davranan sarı kırmızılıların gündeminde şu an 4 isim yer alıyor.

Öncelikle Rangers’tan Rıdvan Yılmaz’ı almaya çalışan Galatasaray, 500 bin Euro kiralama artı 3 milyon Euro satın alma teklifinde bulunduğu kulübünden cevap bekliyor.

*Nicolas Tagliafico

Diğer yandan Lyon’dan Nicolas Tagliafico, Manchester City’den Sergio Gomez ve Lazio’da kiralık oynayan Juventuslu Luca Pellegrini ile görüşmeler sürüyor.