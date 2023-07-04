Galatasaray'da sol bek için yeni aday! Görüşmeler başladı... | Transfer Haberleri

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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedef bölgelerinden biri de sol bek. Angelino ve Alex Sandro ile ilgilenen Galatasaray, Sassuolo'da top koşturan Rogerio için de görüşmelere başladı.

GALATASARAY'A BİR SOL BEK ADAYI DAHA: ROGERIO

25 yaşındaki Rogerio'nun İtalyan ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunuyor. Galatasaray, Brezilyalı sol bekin bonservisini almak için pazarlık halinde.

Rogério, Sassuolo'da forma giydiği 191 maçta 3 gol ve 13 asist kaydetti.

SASSUOLO 6.95 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sassuolo, Rogerio'yu 2019-20 sezonu başında Juventus'tan 6.95 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

3 FUTBOLCU ARASINDA KARAR VERİLECEK

Sarı-kırmızılılar, sol bek pozisyonu için Leipzig'ten Angelino ve Juventus'tan Alex Sandro ile de görüşme halinde. Yönetim, 3 ismin şartlarını öğrendikten sonra karar verecek.

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Galatasaray, Sassuolo'dan geçen sezon kiraladığı Kaan Ayhan'ın da bonservisini almıştı.