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Galatasaray’da sol bek için rota Almanya’ya döndü! Derrick Köhn pazarlığı başladı

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#Transfer#Galatasaray#Derrick Köhn
Galatasaray’da sol bek için rota Almanya’ya döndü Derrick Köhn pazarlığı başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Hannover 96’nın 25 yaşındaki sol beki Derrick Köhn'ün menajeriyle görüşmelere başladı.

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Sol bek arayan Galatasaray’da rota Almanya’ya döndü. Bugüne dek görüştüğü Rangers’tan Rıdvan Yılmaz, Manchester City’den Sergio Gomez ve Lyon’dan Nicolas Tagliafico ile anlaşma sağlayamayan sarı kırmızılılar, Hannover 96’da forma giyen Derrick Köhn ile temasa geçti.

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Sky Sports’ta yer alan habere göre Gana asıllı Alman futbolcunun menajeri Ersin Akan, dün İstanbul’a gelerek Galatasaray yöneticileriyle pazarlığa oturdu.

Galatasaray’da sol bek için rota Almanya’ya döndü Derrick Köhn pazarlığı başladı

2025 Haziran’ında bitecek sözleşmesinde serbest kalma bedeli 3 milyon Euro olarak belirlenen 25 yaşındaki Köhn için Alman kulübü, 3.5 milyon Euro isterken, Galatasaray 499 bin Euro kiralama ve 2 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti. Hücumdaki başarısıyla da dikkat çeken Köhn, bu sezon oynadığı 21 maçta 3 gol attı, 6 asist yaptı.

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BURUK: "CUMA GÜNÜNE KADAR VAKTİMİZ VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bandırmaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmaları hakkındaki soruya "Sol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek." yanıtını vermişti.

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#Transfer#Galatasaray#Derrick Köhn

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