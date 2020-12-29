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GeriFutbol Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku: 2 hafta yok
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Futbol
Haber Giriş: 29.12.2020 - 19:18 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku: 2 hafta yok

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Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku: 2 hafta yok
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Galatasaray'da sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin sağlık durumu belli oldu.

Cezayirli yıldızın sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlan tepit edildiği ve sahalardan 2 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Galatasarayda Sofiane Feghouli sakatlandı
Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlandı

30 DAKİKA OYNADI

Trabzonspor mücadelesinde 11'de başlayan Cezayirli oyuncu, maçın 30. dakikasında sakatlandığını işaret etmişti.

Oyuna devam edemeyen Feghouli'nin yerine Ömer Bayram dahil olmuştu.

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