Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku: 2 hafta yok
Galatasaray'da sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin sağlık durumu belli oldu.
Cezayirli yıldızın sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlan tepit edildiği ve sahalardan 2 hafta uzak kalacağı belirtildi.
30 DAKİKA OYNADI
Trabzonspor mücadelesinde 11'de başlayan Cezayirli oyuncu, maçın 30. dakikasında sakatlandığını işaret etmişti.
Oyuna devam edemeyen Feghouli'nin yerine Ömer Bayram dahil olmuştu.
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