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Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlandı
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da Sofiane Feghouli, geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
Sarı kırmızılıların Trabzonspor'a konuk olduğu maçta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı'nın ardından Feghouli de sakatlık geçirdi.
Mücadeleye 11'de başlayan Cezayirli oyuncu, maçın 30. dakikasında sakatlandığını işaret etti.
Oyuna devam edemeyen Feghouli'nin yerine Ömer Bayram dahil oldu.
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