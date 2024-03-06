Galatasaray'da Sergio Oliveira'ya ceza yolda! Okan Buruk ile tartışıp kadro dışı kalmıştı...

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbide kadroya alınmayan Sergio Oliveira'nın kupada kaybedilen Fatih Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'la tartıştığı iddia edilmişti. Galatasaray yönetimi, Portekizli yıldıza verilecek cezayı değerlendirmeye başladı.

OKAN BURUK ADINI BİLE ANMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kadro dışı kalan oyunculara yönelik gelen soruyu yanıtlamıştı. Buruk'un, açıklamasında Oliveira'nın ismini geçirmemesi dikkat çekmişti.

Okan Buruk derbi öncesinde konuyla ilgili, "Kadroda olmayan isimler... Abdülkerim'in dünkü idmanda ağrısı oldu. Onu idareli kullanıyorduk zaten. Dün de antrenmanın içinde kendisini rahat hissetmedi, kadroya almadık. Zaha'da darbeden ötürü ödem var. MR kontrolleri sonucunda ağrıyla birleşince kadroda yer almadı. Onun dışındakiler kadro tercihimiz. Ziyech ve Aurier'in sakatlıkları devam ediyor, takım çalışmalarına katılmadılar. Beklediğimizden uzun oldu. Onlar dışında eksik yok" sözlerini sarf etmişti.

CEZA YOLDA

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Sarı-kırmızılı kulüpte Oliveira'ya ağır bir fatura çıkabilir. Fanatik'te yer alan habere göre kulübün hukukçuları, 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yılda 2.75 milyon euro kazanan Portekizli futbolcunun durumunu mercek altına aldı.

Haberde kadro dışı kalan Portekizli futbolcuya para cezası da verileceği, yaşanan disiplinsizlik sebebiyle sözleşme feshi durumunda ortaya çıkacak mali yükle ilgili çalışmaların da yapıldığı belirtildi.

Bu sezon uzun süre sakatlık sebebiyle forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.