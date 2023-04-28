Galatasaray'da Sergio Oliveira'dan Beşiktaş maçı öncesi açıklamalar! Jorge Jesus, Fenerbahçe, Gomis krizi...

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Galatasaray'ın yıldız orta sahası Sergio Oliveira, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oliveira'nın açıklamaları şu şekilde:

Şampiyonluk uzun bir yol. Buraya kadar iyi geldik, önümüzde 6 maç var. Şimdiye kadar yaptığımız gibi iyi bir şekilde devam edip sezonu bitirmemiz gerekiyor.

"Takım içindeki her şey geride kaldı"

Icardi, Gomis gibi konuları merak etmenizi anlayabiliyorum ama bunlarla ilgili konuşmayacağım. Hepsi geride kaldı. Biz bir aileyiz ve birlikte yolumuza devam ediyoruz.

"Galatasaray tarihine geçmek istiyorum"

Galatasaray'ı daha önce oynadığım büyük kulüplerle aynı seviyeye koyuyorum. Burada tarih yazıp kupalar kazanmak istiyorum. Bu kulübün köklü tarihine ben de adımı yazdırmak istiyorum.

Galatasaray gelecek sezon Avrupa'da kupa kazanabilir mi?

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Şu anda bu sezonu düşünüyorum. Bir sezon kazanırsınız bir sezon kazanamazsınız. Sporda bunlar var. Önemli olan her gün, her sezon mücadele etmek.

"Beşiktaş maçı zor olacak ama hazırız"

Bu sezonki başarımızın sırrı ciddi, hırslı, mütevazı olmak ve birlikte oynamak. Beşiktaş maçı çok önemli. Şampiyonluktaki rakiplerimizden biriyle oynayacağız. Zor bir maç olacağını biliyoruz ama bu maça hazırız.

"Jorge Jesus ne dedi bilmiyorum ama Türkiye liginin seviyesi gerçekten çok yüksek"

Haberleri pek takip etmiyorum. Jesus'un söyledikleriyle ilgili bir bilgim yok. Türkiye liginin seviyesi gerçekte çok yüksek. Lig için pazarlama ve iletişim daha iyi yapılmalı çünkü yabancı ülkelerdeki insanların pek haberi olmuyor. Çok iyi oyuncular var. Sadece deneyimli değil genç oyuncular da var. Ben 30 yaşımda geldim, mental ve fiziksel olarak iyi olduğum bir dönemde geldim ve kendimi burada çok iyi hissediyorum. Çok da iyi karşılandım, buradan herkese teşekkür ediyorum.

"Keşke her maçta gol atabilsem"

Fenerbahçe maçının kazanılmasına katkı yaptığım için mutluyum. Kazanmak istiyorduk ve kazandık. Gol atmak güzel tabii ki ama önemli olan kazanmak. Keşke her maçta gol atabilsem, hepsinde mutlu olurum.

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