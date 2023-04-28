Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Okan Buruk'un Beşiktaş derbisi planı hazır! Kadıköy taktiği...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Burukun Beşiktaş derbisi planı hazır Kadıköy taktiği...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 07:00

Önce skor sonrasında oyun üstünlüğünü ele alarak kazanmayı planlayan Okan Buruk’un bu nedenle Beşiktaş deplasmanında aynı Kadıköy’de olduğu gibi kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gibi iki hızlı oyuncusu ile karşılaşmaya başlaması bekleniyor.

Haberin Devamı

Bu sezon derbilerde önemli bir performans ortaya koyan ve oynadığı büyük maçların hiçbirini kaybetmeyen Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk oyun planını şekillendirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinden galibiyetle ayrılan Galatasaray bu seriyi sürdürmek, aynı zamanda Vodafone Park’ta bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Sebebi ise Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın stadı yenilenip Vodafone Park olarak kapılarını açtıktan sonra bu statta hiç galibiyet alamaması.

Futbolculara 'sakin kalın' uyarısı

Sarı kırmızılıların 7 maçta 6 yenilgi. 1 beraberlik aldığı seriyi sonlandırmakta kararlı olan Okan Buruk, takımını Kadıköy taktiği ile sahaya sürecek. Tecrübeli hoca, takımı ile yaptığı toplantıda oyuncularından sakin kalmalarını, oyuna rakibi iyi karşılayarak başlamalarını istedi. Galatasaray, Beşiktaş derbisinde önce rakibini bekleyip sonrasında hamlesini yapacak. Okan Buruk, aynı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi kontrataklar, geçiş hücumları ile Beşiktaş’a karşı galibiyet planı yapıyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDursun Özbek neden TFFye gitti Galatasarayın ziyaretinin iki ana sebebi...Dursun Özbek neden TFF'ye gitti? Galatasaray'ın ziyaretinin iki ana sebebi...Haberi görüntüle

Mauro Icardi ilk 11'de olacak

Önce öne geçip sonra oyun üstünlüğünü ele alarak kazanmayı planlayan Okan Buruk’un bu nedenle Beşiktaş deplasmanında aynı Kadıköy’de olduğu gibi kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu gibi iki sprinter, hızlı oyuncu ile karşılaşmaya başlaması bekleniyor. Bu sezon forma giydiği Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon karşılaşmalarında tam 6 gollük katkı sağlayan Mauro Icardi de ilk 11’de olacak. Arjantinli futbolcu bu sezon görev aldığı 4 derbide 4 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Açlışı yapıp en çok puan toplayan G.Saray

Bu sezon Süper Lig’de en fazla maçta açılış golünü atan takım olan Galatasaray (19) aynı zamanda 1-0 öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla galibiyet alan ekip olarak öne çıkarken (16G, 2B, 1M) bu seriyi derbide de devam ettirmek istiyor. Beşiktaş ise evinde ilk golü attığı lig maçlarının tamamını kazanan tek taraf (9G). Ayrıca pazar günü ligde bu sezon ilk yarılarda en fazla gol atan iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, G.Saray 30 gole imza attı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık