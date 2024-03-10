Galatasaray'da Sergio Oliveira, Okan Buruk'tan özür diledi ve affedildi

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Sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 6-2 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray’da, Beşiktaş derbisi öncesi kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi. Teknik direktör Okan Buruk’tan özür dileyen Portekizli futbolcu, dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
DERKAN YENiDEN BAŞKAN
Bu arada Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakan Kaan’ın darbe aldığı bölgedeki yumuşak dokuda hematom tespit edildiği açıklandı. Milli futbolcunun hafta içi antrenmanlara başlaması bekleniyor. Sakatlıkları nedeniyle Rizespor karşısında oynamayan Davinson Sanchez ve Abdülkerim’in ise Kasımpaşa maçında da forma giymeleri beklenmiyor.
Öte yandan Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı’na yeniden Aykutalp Derkan seçildi.