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Galatasaray'da Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor!

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#Galatasaray#Transfer#Sergio Oliveira
Galatasarayda Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 20:08

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Sergio Oliveira ile sezon sonunda yolların ayrılacağı belirtildi.

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Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da yeni sezon yapılanmasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor'un haberine göre Sergio Oliveira ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Türkiye Kupası'nda oynanan Fatih Karagümrük maçının devre arasında Okan Buruk'la tartışan ve bir süre kadro dışı kalan Portekizli futbolcu, daha sonra affedilmiş ancak kadroda kendisine yer bulamamıştı.

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30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Bu sezon Aralık ayında göğsünden sakatlanan Oliveira, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Portekizli oyuncu, 23 resmi maçta forma giyerken, 2'şer gol ve asist katkısı verdi.

Galatasarayda Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor

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#Galatasaray#Transfer#Sergio Oliveira

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