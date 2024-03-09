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Galatasaray'da Sergio Oliveira affedildi, takıma döndü

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#Galatasaray#Sergio Oliveira#Okan Buruk
Galatasarayda Sergio Oliveira affedildi, takıma döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 13:39

Galatasaray'da kupada oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından Okan Buruk'la tartıştığı iddia edilen ve bir süredir kadro dışı kalan Sergio Oliveira takıma döndü.

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Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndan elendiği Fatih Karagümrük maçında ilk yarı sonrası oyundan alınan ve daha sonra çıkan haberlerde Okan Buruk ile tartıştığı iddia edile Sergio Oliveira, Beşiktaş maçında kadro dışı kalmış ve geçen hafta takımla çalışmamıştı. Rizespor maçında da kadroya alınmayan Portekizli futbolcu, bugünkü idmanda takıma döndü.

Galatasaray'ın antrenmandan paylaştığı 'Kazanan takım' görselinde Okan Buruk ile birlikte yer alan Sergio Oliveira'nın affedildiği anlaşıldı.

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ANTRENMANDAN DETAYLAR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 12 Mart Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla sürdürecek.

 

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#Galatasaray#Sergio Oliveira#Okan Buruk

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