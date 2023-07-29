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Galatasaray'da şansı azalan Yusuf Demir için sürpriz transfer iddiası! Ezeli rakip...

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#Transfer#Yusuf Demir#Galatasaray
Galatasarayda şansı azalan Yusuf Demir için sürpriz transfer iddiası Ezeli rakip...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 13:58

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın transferiyle mavi kartlı oyuncu olarak oynaması zora giren Yusuf Demir'in takımdan ayrılması bekleniyor. Süper Lig, Almanya veya Avusturya'dan bir kulübe kiralık gönderilmesi beklenen 20 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Sezon öncesi hazırlık kampında kendini gösteremeyen Yusuf Demir, Kerem Demirbay'ın gelişiyle birlikte mavi kartlı oyuncu statüsünü kaybederek yabancı statüsünde kalacak. Bu nedenle genç oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı kırmızılıların geçen sezon Rapid Wien’e 6 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Yusuf geçen sezonun devre arasında kiralık gitmesi için yapılan teklifleri kabul etmezken bu kez takımda kalma şansı yok denecek kadar az. Galatasaray yönetimi ve teknik heyet 20 yaşındaki futbolcunun düzenli forma şansı bulacağı Süper Lig, Avusturya ya da Almanya’da bir kulübe göndermeyi hedefliyor.

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TRABZONSPOR İDDİASI!

Yusuf Demir için daha önce Süper Lig'den Konyaspor, Kasımpaşa, Ankaragücü ve Samsunspor haberleri çıkmıştı. Belçika'dan Basel ve Standart Liege ile ismi anılan genç futbolcu için son olarak Trabzonspor iddiası ortaya atıldı.

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Sabah'ta yer alan haberde TRABZONSPOR'un Yusuf Demir ismini değerlendirmeye aldığı ve transferin ilk aşamada kiralık olrak gerçekleşebileceği belirtildi.

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#Transfer#Yusuf Demir#Galatasaray

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