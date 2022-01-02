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Galatasaray'da sağ bekte değişim rüzgarları! Yedlin ve Omar...

#Galatasaray#Yedlin#Omar
Galatasarayda sağ bekte değişim rüzgarları Yedlin ve Omar...
Ali Naci Küçük

Sacha Boey’in dönüşü, Oğulcan’ın bu bölgede başarılı performansı sonrasında sarı kırmızılılarda ABD’li oyuncu ile ayrılık kararı alındı.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına takım maliyetini düşürmek ve kontenjan sorununu da ortadan kaldırmak isteyen G.Saray’da sağ tarafta büyük hareketlilik yaşanacak. Sacha Boey’in sakatlığını atlatması, Oğulcan’ın sağ bekteki başarılı performansı kontenjan ve maliyet sorunlarının çözümü adına rotanın ‘sağ bek’ pozisyonuna dönmesine neden oldu.

ABD'DEN 2 TEKLİF VAR

Oğulcan’ın çıkışı ile birlikte De Andre Yedlin artık tamamen taca çıktı. Luyindama, Babel, Assunçao ile birlikte Galatasaray’ın ayrılık kararı aldığı

4. yabancı isim ABD’li futbolcu oldu. Sezon başında da transferi, ayrılığı son gün direkten dönen Yedlin’i, Amerika MLS Ligi’nden iki kulübün istediği ifade edildi. Galatasaray ülkesine dönmesi beklenen Yedlin’in, 1.5 yıllık 1 milyon 675 bin Euro olan kontrat maliyetinden de kurtulmak istiyor.

TESTLERİ GEÇERSE OMAR KİRALANACAK, İSMAİL ÇOKÇALIŞ İÇİN KOLLAR SIVANACAK

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G.Saray'da testleri geçmesi halinde sahalara dönecek olan Omar’ın, yarım sezonluğuna kiralanması gündemde. Hem kontenjan sorunu hem düzenli forma giyip form tutması hem de maliyetini de düşmek adına Norveçli sağ bekin kiralanmasına sıcak bakılıyor. İki yabancı sağ bekini ocakta göndermek isteyen Aslan bu bölgeye bir de ‘fırsat’ transferi gerçekleştirme hedefinde. Yedlin ve Omar’da planlar gerçekleşirse sarı kırmızılılar Bursaspor ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan İsmail Çokçalış ile masaya oturacak.

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#Galatasaray#Yedlin#Omar

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