Galatasaray'da Ryan Babel tam 12 kilo kaybetti!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da sezona iyi bir başlangıç yapan ve Fatih Terim’in vazgeçmediği isimler arasında yer alan Ryan Babel 1.5 aydır sahalardan uzak... Son olarak 8 Kasım’da Sivas’ta forma giyen Babel, koronavinüs testinin pozitif çıkmasının ardından takıma dönemedi. Kasım ayındaki milli takım arasında Hollanda Milli Takımı’nın kampında Covid-19’a yakalanan Babel’in durumunu, neden halen takıma katılamadığını taraftarlar ve camia merak etmeye başladı.

1.5 aylık süreçte adeta eridi

Arda, Okan, Omar ve Belhanda testleri pozitif çıkmasına rağmen takıma katılıp forma giyerken Hollandalı futbolcunun Covid-19 sürecini çok ama çok ağır geçirdiği ortaya çıktı. Ülkesinde testi pozitif çıkan Babel, şiddetli ateş, halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık başta olmak üzere bu rahatsızlığı sıkıntılı atlattı. Ve Ryan Babel, koronaya yakalandığı süreçte tam 12 kilo verdi. Hızlı kilo kaybı nedeniyle bel ağrıları ortaya çıktı. 2 haftadır da kilo kaybı ile birlikte belinde oluşan problem üzerine yıldız futbolcuya özel bir iğne tedavisi uygulandığı öğrenildi.

7-8 kilo geri almayı başardı

Aynı zamanda Babel 3 haftadır da kilo kaybı nedeniyle özel bir tedavi, beslenme ve güçlendirme programına alındı. Babel kondisyonerler eşliğinde de özel çalışmalar yapıyor. Florya’da hem tedavi hem beslenme hem de güçlendirme programı uygulan tecrübeli futbolcu kaybettiği 12 kilonun bir 7-8 kilosunu ise geri aldı. Hollandalı futbolcunun takımla antrenmana çıkabilecek güce kavuşmaya başladığı ve 1-2 hafta içinde de Fatih hocanın kararına göre kadroya alınacağı öğrenildi. Babel testi pozitif çıkana kadar 11 resmi maça oynarken 2 gol, 2 de asist üretti.

8 Kasım’da oynanan Sivas deplasmanından sonra takımdan uzak kalan Babel; 6’sı Süper Lig’de 1’i de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 7 maçı kaçırdı.

Babel tedavisi sürerken oynanan kupadaki Darıca maçı için yaptığı “Keşke şu an oynayabilseydim” paylaşımıyla futbola olan özlemini dile getirmişti.