Galatasaray'da Radamel Falcao'dan kafaları karıştıran paylaşım!

Sarı kırmızılı takıma büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen katkıyı yapamayan Kolombiyalı golcü, bu sezon birçok önemli maçta takımını yalnız bıraktı.

Galatasaray'ın maaş yükü ve performansından ötürü devre arasında takımdan göndermek istediği ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle kulüpten kalan Falcao ile yolları ayırması bekleniyor.

Bu sezon ligde yalnızca 17 maçta forma giyen, 9 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan 35 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "kalacak mı?" sorularını beraberinde getirdi.

"GELECEK SEZON İÇİN BİZİ DAHA GÜÇLÜ YAPACAK"

Şampiyonluk için son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Radamel Falcao, gelecek sezon daha güçlü olacaklarının altını çizerek, "Tüm sezon boyunca gösterdiğimiz mücadeleden ötürü gururluyuz. Bu mücadele bizim son dakikaya kadar savaşmamızı sağladı. Bu aylarda elde ettiğimiz tecrübe, gelecek sezon için bizi daha güçlü yapacak. Tüm taraftarlara minnettarım." ifadelerini kullandı.

G.SARAY YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR

Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplamda 40 maça çıkan Falcao, 20 gol atıp 3 de asist yaparken beklentilerin altında kaldı.

Ekonomik yönden elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, yıllık 5 milyon avronun üzerinde bir maaş alan Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

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