Galatasaray'da Radamel Falcao bir ilki başardı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken sarı kırmızılı takımın attığı 2 gol de Radamel Falcao'dan geldi.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten ve takımdaki en golcü futbolcu unvanını Mostafa Mohamed'den geri alan Kolombiyalı forvet, 4 ay 11 gün sonra ilk 11'e döndü.

GALATASARAY KARİYERİNDE BİR İLK

14. dakikada uzak mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Falcao, attığı bu golle Galatasaray kariyerinde bir ilki başarmış oldu. 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da ilk kez ceza sahası dışından bir gol kaydetti.

6 AY SONRA BİR MAÇTA 2 GOL ATTI

Öte yandan Falcao, tam 6 ay sonra bir maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Kolombiyalı yıldız, en son 12 Eylül'de sezonun ilk maçı olan Gaziantep FK karşısında 2 gol atmıştı.

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