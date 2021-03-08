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GeriFutbol Sözleşme dopingiyle Galatasaray karşısına çıktı, yıldız oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Sözleşme dopingiyle Galatasaray karşısına çıktı, yıldız oldu!

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Sözleşme dopingiyle Galatasaray karşısına çıktı, yıldız oldu!

Yeni sözleşme moraliyle Galatasaray karşısına çıkan Sivasspor kalecisi Ali Şaşal 5 kritik kurtarış yaparak sahanın yıldız oldu.

Demir Grup Sivasspor’da kaleci Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bu sezon sonu bitecek sözleşmesinin 2023-24 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Yeni sözleşme moraliyle Galatasaray karşısına çıkan Ali Şaşal 5 kritik kurtarış yaparak sahanın yıldız oldu.

Şaşal özellikle son dakikada yaşanan karambolde kalesini gole kapatırken Sivas'a altın değerinde bir puan kazandırmış oldu.

Sivasspor, Ali Şaşal Vuralın sözleşmesini uzattı
Sivasspor, Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı
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