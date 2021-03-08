Sözleşme dopingiyle Galatasaray karşısına çıktı, yıldız oldu!
Yeni sözleşme moraliyle Galatasaray karşısına çıkan Sivasspor kalecisi Ali Şaşal 5 kritik kurtarış yaparak sahanın yıldız oldu.
Demir Grup Sivasspor’da kaleci Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bu sezon sonu bitecek sözleşmesinin 2023-24 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Yeni sözleşme moraliyle Galatasaray karşısına çıkan Ali Şaşal 5 kritik kurtarış yaparak sahanın yıldız oldu.
Şaşal özellikle son dakikada yaşanan karambolde kalesini gole kapatırken Sivas'a altın değerinde bir puan kazandırmış oldu.