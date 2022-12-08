Galatasaray'da oyunculara gösterilen tepkiler için çarpıcı yorum! 'Stres topu oldular'

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Galatasaray'da tribün protestoları iki hazırlık maçında ön plana çıktı. Sarı kırmızılı takımın Rayo Vallecano ile oynadığı karşılaşmada Berkan Kutlu, Villarreal maçında ise bu kez Okan Kocuk, taraftarların tepkisine maruz kaldı. Hazırlık maçında Galatasaraylı iki futbolcunun ıslıklarla protesto edilmesi tartışmalara yol açtı. Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncusunu da kazanmak adına taraftarına seslenirken, hazırlık maçında bunların yaşanması da bu oyuncuları demoralize etti.

Kimler tepki almadı ki?

Geçtiğimiz yıllarda Fatih Terim döneminde de benzer olaylar yaşanmış ve tecrübeli hoca da Galatasaraylı taraftarlara bu protestoları nedeniyle serzenişte bulunmuştu. Yakın geçmişte, Ryan Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao, Arda Turan, İsmail Çipe, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu ve Aytaç Kara gibi birçok futbolcu benzer tepki ve protestolara maruz kaldı.

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Berkan'dan 'taraftarım' mesajı!

Berkan Kutlu, protesto edildiği Vallecano maçı bitiminde yaşadığı moral bozukluğu ile küçük yaşta üzerinde Galatasaray forması ile taraftar olarak NEF Stadyumu’nda izlediği maç dönüşü bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Berkan Kutlu bir anlamda ‘Ben de taraftarım’ deyip yıllar önce Galatasaray formalı karesini yayınladı.

Buruk'tan Okan Kocuk'a moral

Muslera’nın cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında Galatasaray kalesini koruyacak olan Okan Kocuk’un ise moralini Okan Buruk düzeltmeye çalışıyor. Biz de Galatasaray’da yıllarca forma giymiş tecrübeli isimlere bu protestoları sorduk...

ÜMİT KARAN: KENDİ TARAFTARINDAN GELEN PROTESTO DERİNDEN ETKİLER

Türkiye'de futbolcular ne oldu, biliyor musunuz? İnsanların stres topu oldu! Eskiden elinizde çevirdiğiniz stres topuna döndü futbolcular ve teknik adamlar! Futbolcu iyi de oynasa, kötü de oynasa küfür yiyor. İstediğiniz sonuç alınamayınca 2 maçta suçlanan futbolcular oluyor. Herkes yuhalıyor, tepki gösteriyor. Elbette oyuncu buna karşı ayakta kalmaya çalışır. Ancak kendi taraftarından yediği protesto derinden etkiler, çok fazla üzüntü yaşatır. Biz de robot değiliz ki! Kulağını tıkıyorsun ancak bir yere kadar. İçine kapanırsın, toparlamak ve daha fazlasını yapmak istersin. Ancak en ufak hatanda o protesto, ıslık ya da tepkiler seni baskılar, strese sokar.

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ALTAY MAÇINDA OLANLARI GÖRDÜK

Türkiye'de artık statlara giden taraftarın biraz daha ılımlı olması gerekiyor. Altay maçında yaşananları hepimiz gördük! Hepimizin evladı olsa içimiz gider! Ben şiddeti de bu protestoları da doğru bulmuyorum. Zaten eğer oyuncu kötüyse, takımına katkı sağlamıyor ise teknik direktör onu oynatmayacaktır. Bunun kararını, yaptırımını teknik adam uygular.

EMRE AŞIK: 'PROFESYONEL OLMASI GEREK' DESEK DE HEPİMİZ İNSANIZ

Futbolcular profesyonel olduğu kadar aynı zamanda insan. Etkilenmesi çok normal. Hele ki kendi taraftarı önünde protesto edilmek futbolcu açısından kolay bir şey değil. ‘İşine bakacak, devam edecek çünkü profesyonel’ desek de bir insandan bahsediyoruz. Hepimiz insanız, duygularımız var.

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Elbette futbolcu etkilenir. Aslında Galatasaray taraftarı dikkatlidir. Diğer taraftarlara nazaran daha titizdir bu konularda. Kazanılması gerektiği yerde futbolcuyu kazanırlar. Biraz daha bu konuya dikkat edeceklerdir diye düşünüyorum. Kaldı ki hazırlık maçındaki o protestoyu tüm tribüne, Galatasaray taraftarına mâl etmemek lazım. Ufak etkileşimle başlayan bir an ve kötü tezahürat...