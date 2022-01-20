Galatasaray'da Ömer Bayram'dan öz eleştiri: "Bu duruma biz getirdik"

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Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ömer Bayram, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram'ın açıklamaları şöyle;

Öne geçtik, istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık ama kırılma noktaları vardı. Konsantrasyon eksikliği diyebilirim. İlk devrenin uzatmalarında böyle bir gol yersen mental olarak sıfırdan başlıyorsun... 1-0'a çok odaklandık belki de.

Kaptan olarak takımı ayağa kaldırmak istiyorsun ama zor bir durumdu. Bunu kırmamız lazım. Burada da karakter çok önemli. Futbolda da genç vs. gibi çok kalmadı. Sahaya çıkan, Galatasaray forması giyen her oyuncu o liderliği gösterecek. Bu forma çok değerli.

1-1'den sonra kırıldığımızı söyleyebilirim. İkinci yarı yine pozisyona girdik. Kaçırıyorsun, yine bir düşüş oluyor. Ben buna bağlıyorum. Bu duruma biz getirdik. Bunun cevabını, bir şekilde sahada vermeliyiz.

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Devamlı konuşuyoruz ama artık konuşmayı bir kenara bırakacağız. Sahada, antrenmanda varımızı yoğumuzu verip bu takımı yukarılara taşımalıyız. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bir galibiyet, bizi çok farklı bir havaya sokabilir.