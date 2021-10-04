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Galatasaray'da Ömer Bayram parlıyor! Taraftarın tepkilerine rağmen Rize maçının en iyisi...

#Galatasaray#Ömer Bayram#Süper Lig
Galatasarayda Ömer Bayram parlıyor Taraftarın tepkilerine rağmen Rize maçının en iyisi...

Süper Lig'in 8. haftasında 90+11'de attığı golle Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da oyuna sonradan giren Ömer Bayram, yaptığı asist ve sergilediği oyunla beğeni topladı. Ömer Bayram'ın istatistikleri de beğenileri doğrular şekilde ortaya çıktı.

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Galatasaray'a geldiği 2018-2019 sezonundan bu yana Sarı-kırmızılı formayla en çok asist yapan futbolcu olan Ömer Bayram, dün 90+11'de Morutan'ın attığı golle kazanılan Çaykur Rizespor maçında da olumlu bir portre ortaya koydu.

45 DAKİKADA 1 ASİST VE EN ÇOK ŞUT PASI VEREN OYUNCU

Ömer Bayram, ikinci yarıda oyuna dahil olduğu Çaykur Rizespor'da Mostafa Mohamed'in attığı ikinci golde yaptığı asistin yanı sıra maçın en çok şut pası veren oyuncusu oldu.

Ömer Bayram, Rizespor maçında yaptığı 1 asistin yanı sıra %92 pas isabet oranıyla, 5 şut pasıyla, 8'de 8 ikili mücadele kazanmayla ve 5 sahipsiz top kazanmayla oynadı.

TARAFTARIN EN ÇOK TEPKİ GÖSTERDİĞİ İSİM

Ömer Bayram, uzun süredir Galatasaray formasıyla en çok asist yapan futbolcu olmasına rağmen Sarı-kırmızılı taraftarın en çok eleştirdiği futbolcuların başında gelen Ömer Bayram, performansıyla eleştirilerden etkilenmediğini gösteriyor.

Galatasarayda Ömer Bayram parlıyor Taraftarın tepkilerine rağmen Rize maçının en iyisi...

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ASİST YAPMAK, TAKIMA KATKI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

Ömer Bayram, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Maça çok iyi başladık. Skoru da bulduk. Bu şekilde başlamak istiyorduk. Sonradan oyundan düştük. İki gol birden yedik. Ardından bir travma olacak gibiydi. İkinci yarıda motivasyonumuzu yüksek tuttuk. İnandık. Galibiyet serisine yavaş yavaş başlamalıydık. Milli takım arasına kayıpsız girmek istiyorduk. Maç biraz gergin geçti. Futbol dışı şeyler oluyor. Taraftar maç boyunda çirkin şeyler söylemeye başladı. Futbol konuşalım. Çok iyi mücadele ettik. Genel olarak izleyiciler için çok güzel maç oldu. Maçta her şey vardı. Aksiyonlu bir mücadele oldu. Galip olan taraf biziz. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz. Asist yapmak, takıma katkı vermek çok önemli. Ben ya da başkası yapmış fark etmez. Sol bekte ya da orta sahada elimden geleni her zaman yapıyorum. Asist yaptığım için mutluyum. En önemlisi bugün zor bir deplasmandan üç puan almaktı. Umarım hem asistler devam eder hem de galibiyetler gelir.

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#Galatasaray#Ömer Bayram#Süper Lig